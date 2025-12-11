Eduardo Ibarra: “La fuerza política de Milei ha tenido realmente un crecimiento exponencial”

El analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el segundo aniversario de la gestión, el balance político y el impacto de las decisiones del presidente Javier Milei.

Eduardo Ibarra destacó que, “más allá de las interpretaciones y la lectura que hace el oficialismo acerca de su gestión, me parece que es interesante hacer un recorrido de, más que de los últimos dos años, cómo Milei llega al poder”. Para contextualizar, recordó que, “el punto de inicio deberíamos remontarnos cuatro años atrás, en el año 2021”, cuando Javier Milei asumió como diputado con un bloque mínimo de “dos diputados nacionales”.

El avance político de Javier Milei

Según desarrolló, el crecimiento del espacio libertario es inédito: “Dos años más tarde, Milei gana las elecciones presidenciales y asume con 36 diputados nacionales, ningún gobernador y ningún intendente”. Pero la expansión posterior fue aún más relevante: “Después de las elecciones legislativas del 26 de octubre se encuentra con 95 diputados, varios gobernadores y algunos intendentes”.

Para Ibarra, esto evidencia que “ha tenido realmente la fuerza política de Milei un crecimiento exponencial”. Además, afirmó que La Libertad Avanza absorbió al PRO: “Hubo un trabajo muy interesante político que ha hecho de absorber al PRO, se fueron pintando de violeta también”.

Balance negativo de la gestión de Milei en la economía real

Sobre los datos duros de los dos años de gestión, sostuvo: “Durante los dos años de Milei se cerraron 30 industrias por día, y se perdieron 276.000 puestos de trabajo registrados”. Sumó también que “suspendió la obra pública, no se ha construido ninguna escuela, ningún hospital, ninguna universidad y ninguna autopista”.

Ese enfoque de desmantelamiento estatal es, para el entrevistado, coherente con el ideario libertario: “Ha sido coherente con ese discurso de ‘el Estado es una organización criminal y yo soy un topo que viene a destruirlo por adentro’. En esa tarea está”.

Por otro lado, repasó la dinámica reciente: “Desde marzo a octubre, perdió en todas las provincias las elecciones”. Sobre la misma línea, indicó que su imagen cayó hasta “un piso de 39%” antes de los comicios de octubre.