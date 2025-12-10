Subastan una Ferrari F430 incautada al narcotráfico valuada en 182.277 dólares

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastará una Ferrari F430 incautada en una causa de narcotráfico y lavado de activos, valuada en 182.277 dólares por disposición judicial, como parte de un paquete de seis subastas públicas anunciadas por el vocero Manuel Adorni dentro de la política oficial para recuperar bienes del delito y destinarlos al Estado. A través de sus redes sociales, lo definió el proceso como una forma de “devolverle a la Argentina lo que el narco le quitó”, en el expediente del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 10 (causa 6876/2019).

Al momento, incluirá vehículos de alta gama, propiedades y otros activos bajo administración estatal, muchos de ellos retenidos en causas complejas de crimen organizado. Son bienes alcanzados por la extinción de dominio, un mecanismo que permite venderlos de manera anticipada para evitar su deterioro y asegurar que el dinero ingrese al erario público.

Dentro de ese lote sobresale la Ferrari F430: un modelo 2006, color rojo, equipado con un motor V8 de 4.3 litros y 490 caballos de fuerza, capaz de superar los 310 km/h. Aunque la valuación oficial quedó en 182 mil dólares, autos similares en el mercado europeo —sobre todo entre 2006 y 2008— se ofrecen entre 116.000 y 169.000 euros, según uso y estado.

Paquete de seis subastas públicas anunciadas por el vocero presidencial Manuel Adorni

La extinción de dominio, regulada por el DNU 62/2019, permite que el Estado reclame bienes utilizados para cometer delitos o adquiridos con dinero ilícito, aun cuando aún no exista condena penal firme. Se aplica en causas de narcotráfico, corrupción, contrabando, trata de personas, terrorismo o secuestro extorsivo, entre otros delitos de alto impacto. Además de los bienes originales, también abarca sus transformaciones, ingresos, rentas o cualquier beneficio económico derivado.

Su objetivo de este sistema es acelerar la recuperación de activos, impedir que se deterioren durante procesos judiciales que suelen extenderse y garantizar que esos recursos vuelvan a financiar políticas públicas. Con esta nueva ola de subastas, el Gobierno busca mostrar resultados concretos y avanzar en la reutilización social y económica de bienes.

De dónde proviene la Ferrari narco que será rematada por el Estado

La Ferrari F430 proviene de una causa judicial por narcotráfico y lavado de activos que involucró al Clan Loza, una organización criminal con operaciones en Argentina, Perú, España e Italia. Su vehículo figura en el expediente “Ministerio Público Fiscal de la Nación c/ Loza, José Gonzalo y otros”, un proceso de extinción de dominio iniciado en 2019 por el Juzgado Civil y Comercial Federal N°10, que buscó recuperar bienes adquiridos con fondos ilícitos.

A partir de la investigación, se reveló que el clan funcionó durante años como una estructura transnacional dedicada al envío de cocaína desde la Argentina hacia Europa. De acuerdo a la Justicia, movieron más de 800 millones de pesos mediante maniobras de tráfico internacional, vuelos con “mulas”, contrabando de estupefacientes y un circuito de blanqueo que incluía sociedades pantalla, inversiones inmobilia­rias y vehículos de alta gama.

Dentro de esas compras aparece la Ferrari F430 ahora valuada en 182.277 dólares para su venta anticipada.

El clan usaba sociedades anónimas, mulas y nexos peruanos para blanquear ganancias de tráfico transnacional

Los Loza, originarios de Salta, consolidaron su red entre 2008 y 2018. Erwin “El Nene” Loza encabezaba la estructura y coordinaba envíos a España e Italia a través de Equipos Conjuntos de Investigación. Su hermano Valdemar administraba parte del movimiento financiero y logístico, mientras que su esposa, Clara, integraba la rama encargada del lavado. El peruano William Weston Millones cumplía un rol central en los traslados internacionales. La Justicia también detectó vínculos con proveedores de documentación falsa en Chile y el uso de cargas de euros ocultas que salían por Ezeiza.

Avanzaron las causas hasta llegar a juicio: en 2021, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 dictó penas de 10 años para Erwin Loza, 15 años para Valdemar, 5 años para Clara y 8 años para Weston Millones, en un proceso que unificó expedientes acumulados desde 2017. Las sentencias confirmaron el funcionamiento de una organización estable, con divisiones de tareas, logística internacional y una estructura financiera montada para blanquear ganancias del narcotráfico.

Diciembre de 2019, mientras avanzaba el proceso penal, el juzgado ordenó la administración judicial de los bienes incautados para evitar su deterioro y asegurar su preservación económica. Aparecían propiedades, hoteles, automóviles de lujo —la Ferrari roja que perteneció a Diego Maradona—, vehículos utilitarios, departamentos y terrenos. Algunos inmuebles quedaron destinados a usos sociales, como la Casa de Lucía, vinculado a la prevención de narcofemicidios.

Por ello, la Ferrari F430 que ahora sale a subasta —identificada por el chasis ZFFEZ59B00149132— fue entregada a la AABE para su gestión, junto con cientos de bienes decomisados.

Cómo participar de la subasta pública: guía paso a paso

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) detalla un procedimiento para quienes quieran participar de las subastas públicas. Allí, el circuito es completamente online, aunque exige cumplir cada etapa dentro de los plazos.

Paso 1: Preinscripción en el sistema ComprAr

El primer paso es registrarse como oferente en el Portal de Compras Públicas, dentro del módulo de subastas. Allí se completa un formulario básico y, una vez enviado, el sistema otorga un usuario y una contraseña para ingresar y operar.

Paso 2: Descarga del pliego

En cuanto el usuario queda activo, el interesado debe descargar el pliego, el documento que reúne todas las características del bien a subastar, los requisitos de participación y las condiciones del proceso, además de aclaraciones esenciales para el trámite. A su vez, está disponible tanto en ComprAr como en la página oficial de la AABE.

Paso 3: Consultas dentro del sistema

Luego de la inscripción, el oferente tiene la posibilidad de realizar consultas a través del propio ComprAr, siempre dentro del plazo habilitado y debidamente establecido. A lo largo de este periodo pueden publicarse circulares aclaratorias que actualicen condiciones o modifiquen puntos del pliego, incluso hasta un día antes del cierre.

Paso 4: Coordinación de visitas, si corresponde

En el caso de bienes inmuebles, la visita previa es obligatoria. Al solicitarla, se debe enviar un correo a [email protected] y coordinar fecha y horario con el organismo.

Paso 5: Inscripción en la subasta específica

Luego de leer el pliego y confirmar que se cumplen todos los requisitos, llega el momento de anotarse en la subasta puntual, un paso clave dentro del proceso general. AABE insiste en respetar la fecha y la hora de cierre: una vez pasado ese límite, el sistema no permite continuar con el trámite ni realizar nuevas gestiones.

Paso 6: Participación el día del remate

En la fecha indicada, el oferente debe ingresar al sistema y permanecer conectado durante la hora que dura la subasta. Allí, en ese lapso podrá realizar ofertas por encima del monto mínimo fijado. Una vez concluido el proceso, se genera un informe de evaluación que se notifica a todos los participantes desde la misma plataforma.

La motosierra llegó al garaje del Congreso con el remate de 20 autos oficiales

Si se quiere más información adicional y documentos complementarios, la AABE publica la guía completa en su sitio oficial, dentro del apartado Pasos a seguir para subastas y concesiones.

