La motosierra de Javier Milei volvió a encenderse en el Congreso, esta vez apuntando directamente a los privilegios de movilidad. La presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, oficializó que el próximo viernes 5 de diciembre se desprenderá de 20 vehículos de la flota oficial mediante una subasta electrónica. La decisión busca enviar una señal política: el fin del uso discrecional de recursos públicos en un contexto de ajuste fiscal.

El remate, que estará a cargo del Banco Ciudad, pone a disposición de cualquier ciudadano un lote de vehículos que hasta ahora estaban asignados a la política. La lista incluye desde camionetas Ford Ranger y Chevrolet S10 hasta autos de calle como Volkswagen Vento, Peugeot 408 y Renault Master. Salvo una unidad con fallas mecánicas, el resto cuenta con la VTV al día, lo que confirma que se trata de activos que la gestión libertaria considera prescindibles.

Para garantizar la transparencia del proceso de desinversión, los rodados serán exhibidos en la vía pública, sobre la Avenida Rivadavia y la calle Pasco, durante el 26 y 27 de noviembre. Esta "vidriera" permitirá a los interesados inspeccionar los bienes antes de la compulsa digital. Desde el entorno de Menem remarcaron que la iniciativa responde al compromiso de promover un "uso racional" de los fondos ya que, según se indicó, se está “cortando con la lógica de acumulación de bienes ociosos” en el Estado.

La medida no es aislada, sino que responde a una instrucción clara bajada desde la Casa Rosada: "La casa del pueblo no debe servirse del pueblo". Bajo ese eslogan, la conducción de la Cámara justifica el desprendimiento de estos activos, asegurando que el dinero que ingrese por la subasta no se utilizará en gastos corrientes, sino que volverá al edificio en forma de inversión edilicia y equipamiento.

Antecedentes, recorte de contratos y el regreso del control biométrico

Esta nueva subasta da continuidad a un proceso administrativo iniciado en marzo de 2024, cuando la Cámara baja concretó la venta de un primer lote de 46 vehículos a través del mismo mecanismo con el Banco Ciudad. Según lo informado oficialmente en aquel momento, los fondos recaudados en estas operaciones no ingresaron a las arcas generales para gastos corrientes, sino que tenían una asignación específica: debían destinarse a la adquisición de bienes de uso, reformas edilicias y otras inversiones patrimoniales del edificio legislativo.

La venta de los rodados se enmarca en una serie de medidas de reducción de gastos impulsadas tras una auditoría interna sobre el funcionamiento del cuerpo. En el informe de gestión de aquel entonces, la presidencia de la Cámara comunicó la eliminación de 78 cargos jerárquicos y la baja de 220 contratos en distintas dependencias. De acuerdo con las estimaciones difundidas por Martín Menem en sus redes sociales, este recorte en la estructura representó un ahorro anual de aproximadamente 3.500 millones de pesos.

En el plano administrativo, la gestión actual también modificó el régimen de presentismo. Se derogó una resolución de 2017 que eximía del control de asistencia a los directores y subdirectores, restableciendo la obligación del registro biométrico (huella dactilar) para la totalidad de la planta, incluido el personal jerárquico. Si bien la medida generó malestar en algunos sectores del Palacio Legislativo, fuentes oficiales indicaron que, tras su implementación, se registró un incremento del 45% en la asistencia de los trabajadores.

