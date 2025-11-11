El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, dijo que los datos sobre la inflación, mejores de lo esperado, y los indicios de una debilidad persistente en el mercado laboral justifican una tercera reducción consecutiva de las tasas de interés en diciembre.

Ante la falta de nueva información económica debido al cierre del gobierno, un recorte de medio punto el próximo mes sigue siendo “apropiado”, señaló Miran el lunes durante una entrevista con CNBC. “Como mínimo”, añadió, el banco central debería reducir las tasas otro cuarto de punto porcentual.

La Reserva Federal de EE.UU. recortó las tasas de interés por segunda vez en el año

“Tenemos nuevos datos sobre la inflación que son mejores de lo esperado, lo que sugiere que sería razonable adoptar una postura más moderada que en septiembre, cuando las previsiones de los responsables apuntaban a tres recortes de tres cuartos de punto este año”, explicó Miran.

“Además, los datos sobre el mercado laboral muestran que sigue la misma trayectoria, es decir, una desaceleración gradual”, agregó.

Los responsables de la Fed bajaron su tasa de referencia en un cuarto de punto el mes pasado, pero no anticiparon explícitamente una nueva reducción en diciembre. Algunos responsables políticos han expresado recientemente su preocupación por las presiones inflacionarias. La inflación de los precios al consumo subió hasta el 3% en los 12 meses hasta septiembre.

Tribunal frena a Trump y mantiene a Lisa Cook en la Reserva Federal

Nombrado miembro de la Fed en septiembre, Miran ha defendido de forma constante una rápida bajada de las tasas para hacer frente a la debilidad del mercado laboral. Ha discrepado en las dos últimas reuniones de política monetaria, al abogar por recortes más profundos, de medio punto.

