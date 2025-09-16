Rectores sobre el Presupuesto 2026 anunciado por Milei: "Consolida el ajuste sobre el sistema universitario"

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostuvo que el Presupuesto 2026 para las universidades públicas, anunciado anoche en cadena nacional por el presidente Javier Milei, es "un proyecto para consolidar el ajuste universitario".

Dónde voto en Córdoba en las elecciones 2025: consultá el padrón para los comicios del 26 de octubre

Comunicado del CIN

"El mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario", inicia el comunicado de los rectores.

"Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema", explica el documento.

"Dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico", agrega el CIN.

"La expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose", concluye el comunicado.

Javier Milei llega a Córdoba para el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio

Cómo será la marcha federal universitaria en Córdoba

Conrado Storani, secretario de Extensión Universitaria de la UNC, explicó que la marcha federal en Córdoba tendrá mañana miércoles 17 “la misma modalidad que la última marcha que se realizó en octubre del 2024”.

“Nos vamos a concentrar a partir de las 13 en el Monumento a la Reforma que queda en la entrada de Ciudad Universitaria y se estima que a partir desde las 14 horas empezará la marcha hasta la avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, donde creemos que a las 3 de la tarde, 3 y media se va a leer un documento conjunto y posteriormente se va a desconcentrar”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.