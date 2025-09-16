Dónde voto en Córdoba en las elecciones 2025: consultá el padrón para los comicios del 26 de octubre

Los ciudadanos de Córdoba ya pueden consultar el padrón electoral definitivo para saber dónde votan en las elecciones legislativas 2025 del próximo domingo 26 de octubre.

Legislativas 2025: qué se vota en octubre y cuántos diputados elige Córdoba

Dónde voto en Córdoba

Para averiguar dónde emitirán el sufragio, los interesados deben ingresar a las páginas www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar .

Una vez en el interior del sitio cada uno deberá colocar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica, marcar el género (masculino, femenino o sin especificar), elegir el Distrito y colocar el código verificador.



De inmediato podrá conocer el nombre y dirección del establecimiento educativo en el que deberá emitir el sufragio, el número de mesa de votación y el de orden. Este último facilita la ubicación por parte de las autoridades de mesa.

Elecciones en Córdoba: cómo será el orden en la Boleta Única de Papel

Qué se elige en Córdoba

En la provincia de Córdoba se elegirán 9 diputados nacionales en los comicios del próximo domingo 26 de octubre.

Cómo es el orden de la Boleta Única de Papel en Córdoba

1-Partido Libertario (Agustín Spaccesi)

2-Fuerza Patria (Pablo Carro)

3-Ciudadanos (Héctor Baldassi)

4-Unión Popular Federal (Mario Peral)

5-Encuentro por la República (Aurelio García Elorrio)

6-Frente Federal de Acción Solidaria (Stefano López Chiodi alias "Alfajor Tatín")

7-Política Abierta para la Integridad Social (Edgar Bruno)

8-Córdoba te quiero (Julio Lucero)

9-Partido Demócrata (Rodolfo Eiben)

10-Acción para el Cambio (Alfredo Keegan)

11-Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota)

12-Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad (Liliana Olivero)

13-Alianza La Libertad Avanza (Gonzalo Roca)

14-Unión Cívica Radical (Ramón Javier Mestre)

15-Pro - Propuesta Republicana (Oscar Agost Carreño)

16-Movimiento Avanzada Socialista (Julia Di Santi)

17-Fe (Juan Saillén)

18-Provincias Unidas (Juan Schiaretti)