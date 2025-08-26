Elecciones en Córdoba: cómo será el orden en la Boleta Única de Papel

La Junta Electoral Nacional Distrito Córdoba realizó este martes el sorteo que determinó el orden en la Boleta Única de Papel (BUP) de los espacios asignados a las distintas fuerzas políticas para las elecciones del próximo 26 de octubre.

La junta está integrada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Córdoba, Abel Sánchez Torres en calidad de presidente de la Junta, y el vocal, juez federal subrogante del juzgado federal con Competencia Electoral, Miguel Hugo Vaca Narvaja, y los secretarios Guillermo Fernández y José Lago.

Una encuesta en Córdoba se la juega: se reparten la mayoría de bancas entre dos fuerzas y la incógnita sería la novena



Cómo es el orden de la Boleta Única de Papel

El orden fue sorteado bajo la modalidad de bolillero en presencia de las agrupaciones y quedó conformado del siguiente modo:

1-Partido Libertario (Agustín Spaccesi)

2-Fuerza Patria (Pablo Carro)

3-Ciudadanos (Héctor Baldassi)

4-Unión Popular Federal (Mario Peral)

5-Encuentro por la República (Aurelio García Elorrio)

6-Frente Federal de Acción Solidaria (Stefano López Chiodi alias "Alfajor Tatín")

7-Política Abierta para la Integridad Social (Edgar Bruno)

8-Córdoba te quiero (Julio Lucero)

9-Partido Demócrata (Rodolfo Eiben)

10-Acción para el Cambio (Alfredo Keegan)

11-Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota)

12-Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad (Liliana Olivero)

13-Alianza La Libertad Avanza (Gonzalo Roca)

14-Unión Cívica Radical (Ramón Javier Mestre)

15-Pro - Propuesta Republicana (Oscar Agost Carreño)

16-Movimiento Avanzada Socialista (Julia Di Santi)

17-Fe (Juan Saillén)

18-Provincias Unidas (Juan Schiaretti)

Tres fuerzas peronistas, tres libertarias, quiénes van por la reelección, “Alfajor Tatín”, y otras curiosidades del cierre de listas

Cómo será el diseño de la Boleta Única de Papel

La Junta Electoral precisó que el proximo lunes 1° de septiembre, de acuerdo al cronograma electoral, se realizará la audiencia para exhibir el diseño de la Boleta Única Papel con la oferta electoral.