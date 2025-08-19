Tres fuerzas peronistas, tres libertarias, quiénes van por la reelección, “Alfajor Tatín”, y otras curiosidades del cierre de listas

El cierre de listas para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en Córdoba reveló algunos datos de color y curiosidades.

Tres fuerzas peronistas

El espacio peronista estará representado por tres listas. La de Provincia Unidas, que encabeza el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; la de Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), y la de Pablo Carro (Fuerza Patria).

Tres fuerzas libertarias

El espacio libertario estará representado por La Libertad Avanza, cuyo primer candidato a diputado nacional es el abogado Gonzalo Roca. Sin embargo hay otras dos listas que respaldan a Javier Milei. Son las del Partido Libertario, de Agustín Spaccesi, y el Frente Federal de Acción Solidaria, de Stefano “Alfajor Tatín” López Chiodi.

Fragmentación política

En Córdoba se presentaron 18 listas (la mayor cantidad de todo el país), entre frentes electorales y partidos, lo que muestra la fragmentación política presente en estos comicios.

Los diputados nacionales por Córdoba que van por la reelección son Ignacio García Aresca (Provincias Unidas), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Pablo Carro (Fuerza Patria), Oscar Agost Carreño (PRO), Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), Héctor Baldassi (Ciudadanos).

Apodos y seudónimos

Entre los más originales está el del candidato del Frente Federal de Acción Solidaria, el influencer Stefano López Chiodi conocido como “Alfajor Tatín” por la popular golosina de Arcor. También el ya reconocido Héctor "La Coneja" Baldassi.

Cargos legislativos

El exgobernador Juan Schiaretti (Provincias Unidas) vuelve a postularse a diputado nacional por Córdoba. Ya había sido elegido como legislador nacional en 1993, 2001, y 2013. El exintendente Ramón Javier Mestre (UCR) vuelve a ser candidato para un cargo legislativo nacional luego de haber ganado la banca de senador nacional en 2009.

Pastora evangélica

Otra de las notas distintivas de estos comicios es la candidatura de la pastora Evelin Barroso, referente de "Cita con la Vida". Barroso ocupa el sexto lugar en la lista de La Libertad Avanza.