Miguel Siciliano: "Creo que podemos ganar estas elecciones"

El candidato de diputado nacional, Miguel Siciliano, aseguró este lunes que Juan Schiaretti “es el mejor representante que Córdoba pueda tener” y se mostró confiado en “ganar” los comicios.

“Schiaretti, el mejor representante”

“Creo que podemos ganar estas elecciones”, sostuvo Siciliano que ocupa el tercer lugar de la lista de Provincias Unidas.

“El desafío de los que gobiernan es tener superávit fiscal, pero también tener superávit social. Y creo que en esto Schiaretti fue una de las personas que logró tener superávit fiscal en Córdoba con superávit social, con obras, con producción, con trabajar lo público y lo privado, le puede dar a la Argentina esa discusión en el Congreso”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Además ir con los gobernadores, ya en un equipo nacional, creo que puede dar de una vez por todas el eje productivo y de generación de empleo”, enfatizó.

“Van a tratar de hacernos votar en grieta, con odio en contra del kirchnerismo o en contra de los libertarios. Y ese voto le sirve solamente a los kirchneristas y a los libertarios. Creo que nosotros tenemos el desafío de salir de la grieta”, expresó Siciliano.

Natalia de la Sota

Al ser consultado sobre si Natalia de la Sota puede sacarle votos a la lista del PJ cordobés, Siciliano respondió: “No creo. Yo lamento que Natalia haya decidido no estar en nuestro espacio, pero es una decisión de ella, hay que respetarla. Creo que ella va a discutir otro voto, que es con el kirchnerismo, va a discutir ese voto”.

Luis Juez y Rodrigo de Loredo

También señaló que “no le sorprendió” que Luis Juez y Rodrigo de Loredo no participen de estos comicios “porque siempre manifestaron desde la Libertad Avanza” que “querían una lista de puros, como dicen ellos”.