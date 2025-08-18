Elecciones 2025: uno a uno, las listas y los candidatos confirmados en Córdoba para diputados en octubre

Ya están todas las alianzas y partidos políticos presentados con sus candidatos a diputados nacionales por Córdoba. La Justicia Federal confirmó 14 listas y otras 4 que deberán ser autorizadas para disputarár por nueve bancas de Diputados en el Congreso Nacional que se renovarán el 26 de octubre.

Hay que recordar que este año se vota con Boleto Única Papel (BUP), que será utilizada por primera vez para una elección nacional. El diseño de la boleta única deberá contener todas las listas, con la particularidad que sólo los dos primeros candidatos estarán llevarán foto.

Aquí un repaso, nombre por nombre en cada uno de los partidos y alianzas:

Provincias Unidas

(Partido Justicialista, Demócrata Cristiano, Hacemos, GEN, Socialista, Compromiso Federal, Unión Vecinal Federal, Vecinalismo Independiente, Intransigente, Unión Celeste y Blanco, Córdoba Futura, Estamos, Encuentro Republicano Federal, Movimiento de Acción Vecinal)

Titulares

1 - Juan Schiaretti

2 - Carolina Basualdo

3 - Miguel Siciliano

4 – Laura Jure

5 - Ignacio García Aresca

6 - Verónica Navarro

7 - Juan Manuel Llamosas

8 - María Eugenia Romero

9 - Emiliano Paredes

Suplentes:

1. Liliana Montero

2. Gustavo Brandan

3. Claudia Godoy

4. Marco Ferace

5. Mariana Ispizua

6. José Scotto

Frente La Libertad Avanza

(La Libertad Avanza , Movimiento de Integración y Desarrollo, Frente Cívico de Córdoba, Primero la Gente)

Titulares:

1. Gonzalo Roca

2. María Laura Soldano

3. Marcos Patiño Brizuela

4. Laura Rodríguez Machado

5. Enrique Lluch

6. Nancy Evelin Barroso

7. Jorge Silvestre Pisetta

8. Romina Caggiano

9. Guillermo Quiroga

Suplentes

1. Leonela Ceratto

2. Mauricio Pereyra

3. Ana Nemer Pelliza

4. Tomás Cardozo

5. Paula Blanco

6. Leonardo Scaffino

Defendamos Córdoba

(Frente Grande, Partido Laborista)

Lista Titulares

1. Natalia de la Sota

2. Marcelo Ruiz

3. Marta Lastra

4. Gustavo Rossi

5. Graciela Fassi

6. Pedro González Cholaky

7. Cristina Fernández

8. Enrique Lastreto

9. Analía Sánchez

Suplentes

1. Gonzalo Fiore Viani

2. Vanina Tealdi

3. Juan Carlos Tolosa

4. Marité Puga

5. Facundo Armella

6. Marcia Gil

Fuerza Patria

(kolina, solidario, comunista, patria grande)

Titulares

1. Carro Pablo

2. San Pedro Constanza

3. Tissera Pablo Martin

4. Dahbar Florencia

5. Rodríguez Emanuel

6. Perassi Camila

7. Salto David

8. Córdoba Luciana

9. Giménez Venecia Nicolás

Suplentes

1. Núñez del Pino Luz Marina

2. Visuara Dante Herminio

3. Azarian Rodríguez Fidela

4. Reviglio Samuel

5. Altamirano Sonia

6. Couza Juan Manuel

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

(Cordobés del Obrero, Partido de Trabajadores por el Socialismo, Movimiento Socialista y del Trabajo, Izquierda por una Opción Socialista, Movimiento Socialista de los Trabajadores)

Titulares:

1. Liliana Olivero

2. Josué Plevich

3. Victoria Caldera

4. Jorge Luis Navarro

5. Soledad Díaz

6. Raúl Gómez

7. Laura Vilchez

8. Matías Ávila

9. Lorena Rojas

Suplentes:

1. Nahuel Rodríguez Ricciardi

2. Cintia Frencia

3. Pablo Vera

4. Lucrecia Cocha

5. Gastón Vacchiani

6. Olivia Pizarro

Encuentro por la República

(Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica - Afirmación para una Republica Igualitaria, Republicanos Unidos, Partido Demócrata)

Titulares

1. Aurelio García Elorrio

2. Ana Bastán

3. Juan Teruel

4. Noelia Perrin

5. Rodrigo Agrelo

6. Elena Guerín

7. Miguel Casañas

8. Ana Chicala

9. Palo Ortega

Alianza Ciudadanos

(Unión del Centro Democrático, Unite por la Libertad y Dignidad)

Titulares:

1. Héctor Baldassi

2. Yanina Vargas

3. Martín Puig

4. Melisa Cabrera

5. Pablo Mussat

6. Ivana Pepino

7. Santiago Piñeiro

8. María Lagger

9. Héctor Carcar

Córdoba te Quiero

(Proyecto Joven, Nueva Generación)

Titulares:

1. Julio Lucero

2. Myriam Alejos

3. Pablo Leonardo Tulian

4. Érica Tomatis

5. Gerardo Nieva Allue

6. Adriana Quinteros

7. Raúl Costa

8. María Romero

9. Rubén Bertolina

Suplentes:

1. Aylen Armanini

2. Dante León

3. Eva Urbano

4. Cristian Scherrer

5. Luis ⁠Gómez

Libertad Siempre (republicanos unidos, frente federal de acción solidaria), todavía sin confirmar

Partidos que no van en frentes electorales

Pro

Titulares:

1. Oscar Agost Carreño

2. Camila Sol Pérez

3. Francisco Iser

4. Agustina D'amario

5. Giussepe Bosco

6. Silvina Aymond

7. Pedro Bossa

8. Romina Auce

9. Lucas Ujaldon

Suplentes:

1. Marina Vaccarini

2. Julián Mozzoni

3. María Eugenia Gigena

4. Fabián Krampanis

5. Alejandra Tochoff

6. Ivo Fouguet

Partido Libertario

Titulares:

1. Agustín Spaccesi

2. Julieta Ceballos

3. Germán Cassinerio

4. María Giordano

5. Diego Settimo

6. María Jimena Quaino

7. Esteban Chiabo

8. María Merlini

9. José Luis Carrera

Suplentes:

1. Katerinne Carnaghi

2. Rubén Rosso

3. Julieta Bracamonte

4. Jonathan López

5. Norma Benites

6. Pedro Torres

Unión Cívica Radical

Titulares

1. Ramón Javier Mestre

2. Patricia Elizabeth Rodríguez

3. Martin Lucas

4. Norma Teresita Ghione

5. Franco Jular

6. Lucrecia Irma Cavanna

7. Héctor Alejandro Mignola Varela

8. María Dolores Caballero

9. Oscar José Tuninetti

Suplentes

1. Argentina Yris Uyua

2. Walter Federico Pino

3. Sonia María Oddino

4. Manuel Alberto Salomón

5. Elsa Raquel Echevarría

6. Eduardo Severo Leslie

Partido Demócrata:

Titulares:

1. Rodolfo Guido Eiben

2. Patricia Elena Messio

3. Teodoro Funes

4. María del Carmen Centeno

5. José Antonio Soria

6. Silvana Del Valle Palacios

7. Eduardo Héctor Arias

8. Alicia Claudia Engel

9. Ramiro Antonio Pohle

El Nuevo MAS

Titulares

1 Di Santi Julia

2 Mulhall Eduardo

3 Maccioni Davina

4 Bergero Franco

5 Mulhall Malena

6 Díaz Miguel

7 García Noelia

8 Romero Mateo

9 Ruiz María Andrea

Suplentes

1 Lorenzo Laurato

2 Pereyra María Luisa

3 Godoy Sergio Yoel

4 Ferrel Eliana

5 Sinchich Martín Andrés

6 Fernández Cintia Natalia

Partido País (Política Abierta para la Integridad Social)

Titulares

1. Edgar Bruno

2. Patricia González

3. Rubén Bustos

4. María Castro

5. Antonio Spagno

6. Gladys Heredia

Frente de Acción Solidaria

1. Stefano “Alfajor Tatín” López Chiodi

2. Paola Irusta

3. Esteban Ezequiel Vivas

Acción para el Cambio (que llevaría a Alfredo Keegan como primer candidato), Fe y Unión Popular Federal, Partido de la Victoria.