Quienes son los grandes ausentes de la lista libertaria en Córdoba

Este domingo, La Libertad Avanza presentó la lista de candidatos que competirán en las próximas elecciones del mes de octubre. En el armado se nota la fuerte injerencia que tuvo en el armado, el actual Jefe de Bloque en Diputados de LLA, Gabriel Bornoroni. Con excepción de Laura Rodríguez Machado, que llega impulsada por Patricia Bullrich, los lugares más taquilleros de la lista fueron para dirigentes de su riñón: entre ellos el 1, Gonzalo Roca, y la número 2, la dirigente de Río Cuarto, Laura Soldano.

En ese marco, hubo varios dirigentes que a pesar de su llegada al presidente Javier Milei, o a funcionarios importantes del Ejecutivo no lograron entrar.

En primer lugar, uno de los grandes ausentes será Rodrigo de Loredo quien en los últimos meses y en el marco de una interna furiosa en el radicalismo provincial, hizo méritos para intentar sumarse. El tercer puesto y la sumisión que le solicitaron no fue suficiente, decidió no competir en este turno electoral, y ya anunció que será candidato en 2027.

Franco Mogetta, una de las grandes ausentes en la lista. Renunció a la Secretaría de Transporte, y llegó a Córdoba como un franco candidato. Contó con el respaldo, al menos en las fotos, de Luis “Toto” Caputo, quien lo recibió hasta en la última semana. Sin embargo nunca logró ingresar al círculo íntimo de Bornoroni y no figuró en las listas.

Ni Laje, Juez o Bornoroni: Gonzalo Roca encabezará la lista de La Libertad Avanza en Córdoba

Verónica Sikora, la dirigente capitalina, contaba con el respaldo de las diputadas María Celeste Ponce (LLA) y de María Cecilia Ibañez (MID), además intercambiaba mensajes con Milei. Hizo un fuerte trabajo territorial, se reunió con Bornoroni e intentó golpear algunas puertas en Buenos Aires. No alcanzó y no integrará las listas oficialistas de La Libertad Avanza.

En las últimas horas dejó un mensaje que no tuvo destinatario, pero que puede leerse en el marco de lo ocurrido en las últimas horas: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. ¿Apuntó a alguien?

Juez, el candidato que no fue

Párrafo aparte merece la situación del senador Luis Juez quien expresó que si Schiaretti competía, el iría como candidato, algo que finalmente no ocurrió. Ni a Juez ni a su entorno le convencía ser candidatos en una elección de medio término cuando el 2027 comienza a asomar, lejano aún, pero en definitiva como su gran objetivo central.