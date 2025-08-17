Ni Laje, Juez o Bornoroni: Gonzalo Roca encabezará la lista de La Libertad Avanza en Córdoba

La Libertad Avanza confirmó este domingo la nómina de candidatos a diputados nacionales que competirán en las elecciones del próximo mes de octubre en Córdoba. A través de un comunicado se difundió la lista que estará encabezada por Gonzalo Roca, un abogado muy cercano al Jefe de Bloque de Diputados de LLA, Gabriel Bornoroni quien tuvo un rol determinante en el armado de las listas.

El segundo lugar, quedó una dirigente también muy cercana al empresario estacionero, se trata de la empresaria fitness y exmodelo Laura Soldano, quien es oriunda de Río Cuarto y una referente de la derecha en el sur provincial.

A contrarreloj y con hermetismo, La Libertad Avanza define sus candidaturas en Buenos Aires

El tercer casillero quedó para un “tapado”, también cercano a Bornoroni, como es Marcos Patiño Brizuela, actual titular del Pami Córdoba.

El cuarto fue para Laura Rodríguez Machado, actual diputada nacional por el PRO y una de las dirigentes del riñón de Patricia Bullrich en el armado provinial. Fue la propia Ministra de Seguridad Nacional quien sugirió que Rodríguez Machado integrara algunos de los cinco primeros casilleros.

En el resto de los lugares expectables se ubican Enrique Lluch, la pastora Evelin Barroso, Jorge Esteban Silvestre Pisetta, Romina Caggiano y Guillermo Manuel Quiroga.

En cuanto a los suplentes, el primer lugar quedó para Leonella Sabrina Ceratto, seguida por Mauricio Matías Pereyra y Ana Gabriela Nemer Pelliza. También forman parte de esta nómina Tomás Agustín Cardozo, Paula Verónica Blanco y Leonardo Jesús Scaffino.

EN VIVO | Paso a paso, así se arman las listas y los candidatos en Córdoba

Por distintas razones, varios nombres "taquilleros" que sonaban para encabezar fueron quedando de lado en las últimas semanas, entre ellos Agustín Laje (se encuentra realizando un posgrado en España), el senador Luis Juez, quien acompañó con el Frente Cívico pero prefiere mantenerse alejado del actual turno electoral; Rodrigo de Loredo, quien no aceptó el tercer lugar, e incluso Gabriel Bornoroni, quien se especuló que renunciara a su banca para encabezar.

Una de las sorpresas fue que el exSecretario de Transporte, Franco Mogetta, no integra un lugar en las listas.