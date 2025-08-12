EN VIVO | Paso a paso, así se arman las listas y los candidatos en Córdoba

Se terminaron de anotar nueve frentes electorales que competirán en octubre por nueve bancas de diputados nacionales que renovará la provincia Córdoba. A esto hay que sumarles los cinco partidos que llevarán candidatos. El domingo a las 24 deberán estar en Tribunales Federales todas las planillas.

Se inscribieron nueve alianzas: Provincias Unidas (Partido Justicialista, Demócrata Cristiano, Hacemos, GEN, Socialista, Compromiso Federal, Unión Vecinal Federal, Vecinalismo Independiente, Intransigente, Unión Celeste y Blanco, Córdoba Futura, Estamos, Encuentro Republicano Federal, Movimiento de Acción Vecinal); Defendamos Córdoba (Frente Grande, Partido Laborista); Ciudadanos (Unión del Centro Democrático, Unite por la Libertad y la Dignidad); Córdoba Te Quiero (Proyecto Joven, Nueva Generación); Frente La Libertad Avanza (La Libertad Avanza, Movimiento de Integración y Desarrollo, Frente Cívico de Córdoba, Primero la Gente); Encuentro por la República (Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria, Republicanos Unidos, Partido Demócrata); Fuerza Patria (Kolina, Solidario, Comunista, Patria Grande); Libertad Siempre (Republicanos Unidos, Frente Federal de Acción Solidaria); y Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Cordobés del Obrero, Partido de Trabajadores por el Socialismo, Movimiento Socialista y del Trabajo, Izquierda por una Opción Socialista, Movimiento Socialista de los Trabajadores).

Martes 12 de agosto

10:45 - “El Jefe”, Bornoroni y los demás

Hasta hace una semana parecía que era el partido que más cómodo estaba. Había una sobreabundancia de nombres, sólo había que ordenarlos. Todos esperaban que De Loredo sea de la partida y que el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni sea “solo el jefe de campaña”. Nada de eso pasó.

Ahora, el diputado está esperando el “ok” de Karina Milei para encabezar la boleta. Hay una pelea muy dura con el segundo lugar entre las mujeres “violetas”. Está el sector que continúa batallando para que sea Verónica Sikora y “otras fuerzas” -no las cielo- que quieren imponer a la pastora Evelin Barroso.

Quedan esperando su posición la influencer Laura Soldano y la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado.

08:40 - El Pro comienza a armar

El partido que ahora tiene nuevamente presidente comenzó a tantear dirigentes para conformar una lista y presentarse en octubre. “Nos dijeron que De Loredo se toma dos años”, asi que tendremos que juntarnos y empezar a barajar nombres.

Oscar Agost Carreño mantuvo días movidos, aunque ya sabe que hay muchos que se irán junto a la dirigente Laura Rodriguez Machado a la Libertad Avanza.

08:00 - Pastore duro con Natalia De La Sota: "Podría ser funcional a Milei"

El ministro de Vinculación Comunitaria de la Provincia, Daniel Pastore, sostuvo que la candidatura de Natalia de la Sota por su nueva fuerza política “podría terminar siendo funcional” al presidente Javier Milei.

Lunes 11 de agosto

19:30 – Aurelio espera a sus compañeros de lista

El partido Vecinalista y sus socios se reunirán mañana miércoles para definir quienes acompañarán a Aurelio García Elorrio en la boleta.

19:00 – Liliana, la candidata de la izquierda

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad ya comenzó la discusión interna. Para evitar conflictos ya “acordaron” que Liliana Olivero se la cabeza de lista. “Hay gente que la aprecia y respeta mucho a Liliana, pero… es difícil acordar con 4 fuerzas nacionales. Si se rompía en Córdoba, se rompía en todos lados”, expresó un protagonista.

Esperando quien será el hombre que ocupe el segundo escalón, se descarta que “Vicky” Caldera -referente del MST- ocupe el tercer lugar.

18:05 - Lista Libertaria que va por fuera de la LLA

Agustín Spaccesi, legislador provincial de La Libertad Avanza, confirmó que competirá como candidato a diputado nacional, pero lo hará por el Partido Libertario (PL), que no integra la estructura de LLA. En su lanzamiento, tomó distancia del presidente Javier Milei, a quien acusó de incumplir sus promesas de campaña, “transar con la casta” y mantener el mismo modelo político que decía combatir.

También criticó al gobierno provincial, al que responsabilizó por 25 años de peronismo y por una política impositiva que, según dijo, castiga a los productores. Pero no se detuvo ahí, también extendió las críticas a la Unión Cívica Radical, a la que acusó de ser socia del peronismo.