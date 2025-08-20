Una encuesta en Córdoba se la juega: se reparten la mayoría de bancas entre dos fuerzas y la incógnita sería la novena

Una encuesta de la consultora Delfos revela "un escenario altamente polarizado" en Córdoba en el que la mayoría de las bancas se repartirían entre las dos fuerzas principales en las elecciones para diputados nacionales del domingo 26 de octubre.

Encuesta

Para la encuestadora en los próximos comicios "la distribución de las bancas cordobesas puede ser diferente a la de los últimos 14 años".

Delfos señaló que entre 2011 y 2023 hubo siete elecciones legislativas y que la distribución más pareja se registró en 2023 y 2013 con 3-3-2-1 bancas.

En cambio las de 2019 y 2021 fueron las más "asimétricas" con 6 escaños para la lista ganadora (Cambiemos/Juntos por el Cambio) que no competirá en octubre. En esos comicios la segunda fuerza se quedó con 2 bancas y la tercera fuerza con 1.

"Sobre la base de encuestas previas, Delfos realizó 20 mil simulaciones: la distribución 4-4-1 bancas surgió como la probable. Las dos principales fuerzas obtendrían cuatro bancas cada una. La novena banca quedaría en manos de la lista que se consolide como tercera minoría", indica la investigación.

"Sobre un pronóstico del 60% de participación, estimamos que serían necesario unos 160 mil votos para entrar en la disputa de la novena banca", precisa el informe.

"Menor participación en los últimos 20 años"

Además considera que los próximos comicios serían "los de menor participación ciudadana registrada en los últimos 20 años".





"En estas elecciones lo relevante no es el porcentaje de votos que obtenga cada fuerza, sino cómo esos votos se traducen en representación efectiva dentro del Congreso", agrega el estudio.

"Lo decisivo es la cantidad de bancas que se logran conquistar: una victoria en votos puede, en la práctica, equivaler a un empate legislativo si la distribución no se traduce en mayor número de escaños para una fuerza", aclara Delfos.

Aclaración

El estudio no menciona expresamente el nombre de ningún espacio político ni candidato. La base de la muestra se compone de encuestas directas e individuales con relevamiento domiciliario y tamaños muestrales de 1.800 casos.