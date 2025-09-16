Javier Milei llega a Córdoba para el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio

En las últimas horas se confirmó la presencia del presidente Javier Milei en la ciudad de Córdoba para participar del acto de celebración del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio local.

Milei volvió a hacer foco anoche en el equilibrio fiscal al presentar en cadena nacional el Presupuesto 2026. En un tono moderado aseguró que "lo peor ya pasó" y prometió aumentos en salud, jubilaciones, discapacidad y educación en relación a la inflación proyectada.

Cuándo y dónde estará Milei en Córdoba

De este modo Milei estará presente el próximo viernes 19 de septiembre desde las 12 en el auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba ubicada en avenida La Voz del Interior 8851.

Cómo será la modalidad del acto

Desde la entidad precisaron que el evento será presencial exclusivamente para sponsors.

Cómo podrá verlo el público en general

El público en general podrá seguir la transmisión en vivo del streaming en YouTube desde las 12.

Cuándo estuvo Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

La última vez que el presidente estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba fue el 20 de diciembre de 2024, cuando se inauguró el nuevo edificio de la institución en avenida La Voz del Interior 8851.

En esa oportunidad defendió los resultados de su gestión, anunció que "estaban negociando un acuerdo con el FMI para salir del cepo" y afirmó: "Vamos a tener un fabuloso 2025, gracias a las fuerzas del cielo".