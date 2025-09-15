Roca, Rodríguez Machado y Bornoroni anticipan visita de Milei a Córdoba y afirman que Juez sigue “dentro” del armado

En una entrevista en la redacción de Perfil Córdoba y Punto a Punto, Gonzalo Roca (primer candidato a diputado), Laura Rodríguez Machado (cuarta) y Gabriel Bornoroni (presidente de LLA y jefe del bloque en Diputados) repasaron los ejes de su campaña en Córdoba, defendieron el rumbo económico del Gobierno y pidieron “más bancas para sostener el cambio”.

A lo largo del intercambio con el programa Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Roca remarcó que Milei “cumple lo prometido” y anticipó que el Presidente vendrá a Córdoba —aun sin fecha—; Rodríguez Machado sostuvo que los casos mediáticos “están en la Justicia” y destacó más coparticipación a municipios; Bornoroni objetó el comportamiento legislativo del oficialismo provincial en el Congreso y defendió la agenda productiva con foco en retenciones.

— La campaña viene complicada. ¿Por qué piden más bancas?

— Gabriel Bornoroni: Veo que los argentinos, y especialmente los cordobeses, estamos en el medio del río. Elegimos a un presidente que dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo: bajó la inflación y hay equilibrio fiscal. El 26 de octubre elegimos diputados para que nos vayan a defender en el Congreso Nacional lo que votamos en 2023 cuando elegimos a Milei.

— ¿Ese pedido de respaldo es por un Congreso que no acompaña?

— Bornoroni: Sí. Necesitamos acompañamiento para sostener en leyes y en el día a día lo que se prometió en campaña.

Perfil y motivación de Roca

— ¿Quién es el primer candidato a diputado nacional, formación intelectual, desempeño laboral y por qué quiere ser candidato a diputado?

— Gonzalo Roca: Soy abogado y empresario PyME en la provincia, con 23 años de ejercicio. Soy vicepresidente de La Libertad Avanza. Me metí en política indignado por la fiesta de Olivos en pandemia. En 2023 acompañé a Milei; después formamos el partido en Córdoba en tiempo récord. Siento que estoy ante un momento histórico: o concluimos el cambio iniciado en 2023 o volvemos al pasado de inflación, pobreza y corrupción. Córdoba fue de las más perjudicadas por el kirchnerismo: la 125, los saqueos de 2013 y políticas que dañaron a una provincia trabajadora.

Luis Juez, adentro de la campaña

— ¿Luis Juez está en la campaña?

— Laura Rodríguez Machado: Sí, nunca dejó de estar. El fin de semana estuvimos en Río Cuarto y participó, incluso interrumpiendo su cumpleaños. Está adentro.

— Se lo notó molesto por las disculpas públicas a los hermanos Milei. ¿Afecta la alianza?

— Bornoroni: Tenemos un comando de campaña con todos los partidos. Juez sabe lo que pensamos y aclaró que el tema no estaba dirigido a los cordobeses ni a nuestra alianza. Seguimos caminando juntos: en Río Cuarto, en la Sociedad Rural, con funcionarios nacionales explicando el plan. Para nosotros es clave el camino de baja de retenciones, central en una provincia productiva como Córdoba.

Campo, Buenos Aires y Córdoba

— En Buenos Aires el campo no acompañó como antes. ¿Cómo lo leen?

— Rodríguez Machado: Fue una elección provincial. En lo local muchas veces gana el PJ, pero en elecciones nacionales Córdoba elige fuerzas alternativas. La gente sabe votar y distingue niveles.

— ¿Qué pasó con la participación y el humor social?

— Bornoroni: Buenos Aires es distinta: pesan intendentes con aparato territorial. El voto cordobés es diferente. Históricamente, Córdoba “salvó a la Argentina del kirchnerismo” y el 26 de octubre volveremos a hacerlo. La foto de Kicillof con Massa y Grabois lo dice todo: prometen en campaña y al día siguiente te meten un impuesto. Queremos romper eso con gente nueva que cumpla lo que dice.

Milei en Córdoba: visita anticipada, sin fecha

— ¿Milei va a venir a Córdoba?

— Roca: Está cumpliendo lo que prometió, aunque el camino sea difícil. No hay atajos. Va a venir a Córdoba, sí, pero todavía no tenemos fecha. Los cordobeses somos de los más liberales y vamos a volver a salvar a la Argentina del kirchnerismo.

— ¿Cómo leen las encuestas?

— Bornoroni: Van para el lado de quien las paga. Desde Milei en adelante, muchas erraron fuerte. Algunos nos dan diez puntos arriba, otros diez abajo. Nosotros miramos la calle: “no aflojen”, nos dicen.

— En Córdoba, ¿el voto joven acompaña más a LLA?

— Roca: En el balotaje, el 75% de los cordobeses votó a Milei. Córdoba quiere vivir en otro país. Ahora estamos en el medio del río: necesitamos concluir este proceso y pedimos que nos acompañen.

— Los intendentes valoran la estandarización y el control de precios en obra pública. ¿Qué más cambió?

— Rodríguez Machado: Aumentó la coparticipación nacional a todas las intendencias. El problema es que la Provincia creó un esquema que sustrae parte de esos recursos con un fondo “para desarrollo regional” y después distribuye obras de manera discrecional. Hay jefes comunales a los que, si no posan en una foto con el gobernador, no les llegan los recursos que manda Nación.

Nación–Provincia: Caja, fondos y transparencia

— ¿Cómo está la relación con el gobierno provincial?

— Bornoroni: Institucionalmente, es buena, tenemos diálogo con sus diputados. Pero en el Congreso no acompañan: Natalia de la Sota vota todo en contra y el resto también. Es un “kirchnerismo de buenos modales”: dicen una cosa en Córdoba y hacen otra en Buenos Aires. Yo me encargo de conseguir votos y muchas veces terminamos solos.

— La Nación a veces demora fondos, como con la Caja de Jubilaciones.

— Bornoroni: Era un problema histórico y se arregló: se están enviando los fondos. Pedimos transparencia para que se vea con claridad qué pasa con cada peso. Eso también ayuda a que se sume gente nueva y a que la política sea más clara.

Justicia y denuncias

— Los escándalos públicos, ¿complican la campaña?

— Roca: El kirchnerismo intentó operaciones mediáticas —se notó antes de la elección en Buenos Aires— porque los intendentes no quieren perder privilegios. Van a intentar muchas más. La sociedad tiene que acompañar el cambio hasta concluirlo.

— ¿Qué posición toman frente a esas causas?

— Rodríguez Machado: El tema está en la Justicia. No somos el kirchnerismo de “Justicia Legítima” que asignaba jueces a medida. Se separó a la persona, se intervino el organismo y que los jueces definan. El linchamiento mediático busca restarnos votos. La prueba de que la Justicia funciona es que Cristina está presa con tobillera; mientras tanto, a los audios de Español les dan más bola que a los cuadernos por los que empresarios pagan miles de millones para no ir presos. Nadie puso jueces propios: las cosas están donde deben.

— Un mensaje final para los cordobeses.

— Roca: Córdoba siempre estuvo en las grandes peleas nacionales. Iniciamos en 2023 una reforma profunda; necesitamos concluirla para cambiar la Argentina de una vez por todas.