Misa en Córdoba para recordar al exgobernador José Manuel de la Sota

Al cumplirse siete años de la muerte del exgobernador José Manuel de la Sota, se realizará este lunes una misa para recordarlo.

¿Cuándo es la misa por José Manuel de la Sota?

Será este lunes desde las 16.30.

¿Dónde es la misa por José Manuel de la Sota?

Será en la Capilla del Cementerio San Jerónimo, ubicada en calle Pedro Chutro 551 de barrio Alberdi en la ciudad de Córdoba.

¿Qué dijo Natalia de la Sota?

“Hace siete años recibíamos la triste noticia de la trágica muerte de mi padre. Hoy el dolor de esa pérdida se transformó en memoria, legado y fuerza. Su compromiso con la gente, su palabra sabia y sus enseñanzas tienen hoy una vigencia absoluta”, escribió Natalia de la Sota en “X”.

“Por eso nos encontraremos este lunes: para unirnos en su recuerdo, abrazarnos y renovar la vigencia de su legado. Los invito a la ceremonia en su memoria: 15 de septiembre- 16.30 Capilla del Cementerio San Jerónimo”, agregó la dirigente peronista.

¿Cómo lo recordaron en las redes?

Daniel Passerini, intendente de Córdoba: “7 años sin José, sin el Gallego. Vuelvo a barrio Muller y me encuentro con sus palabras. Estaba contento con la decisión que había tomado: la de volver a ejercer la medicina. Pero -me subrayó- que sea para atender a los más vulnerables, te define como persona. Agradezco esas palabras que guardaré para siempre en mi corazón. Ahora también nos falta Francisco, y eso hace que te extrañe un poco más… Gracias por todo, siempre”.

Miguel Siciliano, candidato a diputado nacional por Córdoba: “Te recuerdo con mucho cariño y mucho amor José. Siempre estás presente en nuestras conversaciones, en nuestros recuerdos, en nuestro día a día y en nuestras vidas”.

Alejandra Vigo, senadora nacional por Córdoba: “A siete años de la partida de José Manuel De la Sota, lo recordamos por su capacidad de trazar nuevos caminos y transformar ideas en hechos que marcaron a Córdoba. Su ejemplo y tenacidad siguen presente en quienes creemos en la política como herramienta de cambio”.

¿Cuándo murió José Manuel de la Sota?

El exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, murió a los 68 años el sábado 15 de septiembre de 2018, minutos antes de las 20 cuando el vehículo que conducía se estrelló contra un camión, a la altura de la localidad de Despeñaderos. El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 786 de la autopista Brigadier General Bustos, la autovía provincial 36.

¿Cuándo fue gobernador De la Sota?

José Manuel de la Sota fue gobernador tres períodos (1999-2007) y (2011-2015).