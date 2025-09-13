Natalia de la Sota apunta a jóvenes profesionales y lanzó la "Usina de ideas Futuro Federal”

Natalia de la Sota, primera candidata a diputada por el frente Defendamos Córdoba, presentó este sábado en la capital provincial la denominada "Usina de Ideas Futuro Federal", un espacio que busca reunir a jóvenes profesionales y técnicos para diseñar propuestas en torno al futuro de la provincia y su inserción en un proyecto nacional.

La iniciativa, que reunió a unos 70 referentes académicos y militantes juveniles, apunta a trabajar en temas como transformación tecnológica, desarrollo económico, federalismo, competitividad con justicia social, producción basada en conocimiento y cuidado del ambiente. Entre los primeros proyectos, adelantaron que se elaborará un programa llamado “Córdoba por la Inteligencia Artificial”, orientado a vincular los avances tecnológicos con el empleo, la educación y la cultura.

El dirigente Francisco Zanichelli será quien coordine la nueva Usina. "Es clave que desde las provincias construyamos espacios que intervengan en los grandes debates de la Argentina y que formen nuevas generaciones comprometidas con un país más justo y solidario", señaló durante el lanzamiento.

Homenaje a José Manuel de la Sota

Este domingo, Natalia celebrará su cumpleaños compartiendo un asado en familia, y el lunes se llevará a cabo una ceremonia religiosa en Córdoba Capital para conmemorar el séptimo aniversario del fallecimiento de su padre, el exgobernador José Manuel de la Sota.

En sus redes sociales, Natalia de la Sota expresó que "el dolor de esa pérdida se transformó en memoria, legado y fuerza", y resaltó que el "compromiso con la gente, su palabra sabia y sus enseñanzas tienen hoy una vigencia absoluta".

La ceremonia, a la que invitó a través de su cuenta de twitter, se realizará a las 16:30 hs en la Capilla del Cementerio San Jerónimo, con el fin de "unirnos en su recuerdo, abrazarnos y renovar la vigencia de su legado".

Tras actividades en Capital, De la Sota viajará a Buenos Aires para continuar con las sesiones en el Congreso y retomará recorridos en el interior a partir del próximo viernes.