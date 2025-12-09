La Justicia de Formosa tomó la decisión de imputar a las dos personas detenidas por el asesinato de Xiomara Portillo, la adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue descubierto en un descampado después de estar varios días desaparecida. Se trata de un menor de edad, que tenía un vínculo con la víctima, y su padrastro, arrestados a la espera de más resultados de las pericias y los estudios realizados para esclarecer el caso.

Xiomara fue vista por última vez el 20 de noviembre pasado a la madrugada, cuando le avisó a su madre que iba a ir a la casa de su ex novio en una moto de una aplicación de viajes, identificado como S. T.. Según la investigación, se habría ido de la casa del joven de su misma edad a las 4.30 de la mañana y su último contacto fue con una prima, con la que se mensajeó a las 5.30. Desde allí, no se supo más nada de ella.

Encontraron en un descampado el cuerpo de Xiomara Portillo, la adolescente que estaba desaparecida en Formosa

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Casi una semana despues, se encontró el cadáver de una mujer dentro de una bolsa de construcción en un descampado del barrio Procrear y, cuatro días más tarde, la Policía de Formosa confirmó que pertenecía a la chica desaparecida. El cuerpo estaba atado con alambres, cubierto de tierra y su rostro estaba desfigurado -se cree que con una sustancia ácida-.

En las primeras semanas de instrucción, el juez Marcelo López Picabea imputó a S.T. y a su padrastro, Carlos Aguilar, que si bien no vive en esa casa de forma permanente, la frecuenta con regularidad. Ambos fueron acusados de ser coautores de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido en contexto de violencia de género" y deberán prestar declaración indagatoria este viernes próximo, según explicó una fuente judicial a este medio.

Además, un informe preliminar de la autopsia reveló que Xiomara habría sufrido "una muerte violenta", aunque por el momento no trascendió cuál fue la causa y de qué manera ocurrió. Se espera que en las próximas horas los peritos esclarezcan los detalles de su fallecimiento, y si hay ADN o restos de los imputados o de otras personas, o inclusive otro tipo de indicios.

"Se están esperan resultados de las pericias científicas, tanto de los teléfonos, notebooks y pendrives que se incautaron durante los más de diez allanamientos que se realizaron. También hay que conocer qué dicen los estudios biológicos de las distintas muestras secuestradas en los domicilios", precisó el abogado Jorge Pessolano, uno de los representantes legales de la familia de la víctima, en diálogo con PERFIL.

Asimismo, el letrado dijo que un menor de edad declaró en Cámara Gesell el viernes pasado y que otra testigo -de 18 años y que sería "ajena al hecho"-, compareció este martes ante las autoridades. Sin embargo, su colega en la querella, Daniel Ojer, adelantó que en su opinión "no brindó mayores datos, por lo que su testimonio no será relevante para la causa".

Por último, los abogados no ahondaron en los elementos en los que se basó el magistrado para las imputaciones, pero expresaron que no fue solicitada por la familia de Xiomara: "Estas personas están detenidas por el accionar policial. Si el juez los imputó, debe tener algo concreto que lo convenza de que tuvieron algo que ver", señaló Ojer al diario La Mañana.

La familia de los acusados sostiene que son "inocentes"

Tras las novedades con respecto al adolescente y su padrastro detenido, la causa sigue en etapa de instrucción. En paralelo a la investigación, se hicieron manifestaciones públicas y convocatorias en distintos puntos de la ciudad de Formosa, debido a lo cual fueron surgiendo diferentes versiones. Así, familiares de los sospechosos dijeron que "son inocentes" y que "buscan perejiles para encubrir un crimen ajeno".

La especulación inició porque Xiomara y una de sus hermanas militaban y participaban en actividades del concejal Marcelo Sosa, integrante del justicialismo formoseño. "Mi hijo y mi nieto son inocentes, y lo que quiero es que encuentren al verdadero culpable del asesinato de Xiomara. Llamó un Uber, llegó enseguida y se fue. Él volvió a casa como si nada, siempre colaboró", afirmó Ramona Morillas, abuela del menor, en declaraciones a Radio Parque 98.3.

Incluso, sostuvo que hay un video que mostraría cómo Xiomara se habría retirado de la casa con vida en una moto pedida por una aplicación: "Un auto va adelante despacio y ella atrás", indicó sobre la prueba que, por el momento, no se conoce públicamente. Andrea, la mamá del chico, también opinó que "no hay evidencias" para que se mantengan las imputaciones.

Acerca de las movilizaciones, la familia de la joven asesinada mostró su desacuerdo con algunas de ellas. Maricel Acosta, hermana de Xiomara, pidió que el caso "no se politice" y aclaró que ellos hicieron convocatorias para los días 3 y 4 de diciembre. Según agregó, su único objetivo es que se esclarezcan los hechos. El abogado Ojer, en tanto, declaró que "no vinieron a buscar perejiles" y quieren la verdad: "Cuando tengamos algo concreto vamos a sostener la acusación", cerró.

FP/DCQ