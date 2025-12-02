A catorce años del "Cuádruple Crimen de La Plata", un caso que estremeció a la ciudad y mantuvo en vilo a la opinión pública, comenzó el juicio por presunto falso testimonio contra el remisero Marcelo Tagliaferro y la vecina Patricia Godoy, dos testigos clave que declararon contra Osvaldo “Karateca” Martínez, novio de una de las víctimas, y principal acusado hasta su absolución en 2014.

Bárbara Santos (29) -pareja de Martínez-, su hija Micaela Galle (11), su madre Susana de Barttole (63) y su amiga Marisol Pereyra (35) fueron asesinadas en una casa del barrio La Loma el 27 de noviembre de 2011. Debido a los testimonios de Tagliaferro y Godoy, el fiscal Álvaro Garganta inició la instrucción apuntando contra el profesor de artes marciales, que estuvo detenido seis meses de manera preventiva. Tras resultar absuelto, finalmente la Justicia condenó a Javier “La Hiena” Quiroga como único autor de la masacre.

Cuádruple crimen de La Plata: juzgan a dos testigos acusados de mentir en su declaración contra "Karateca" Martínez

La audiencia se inició con planteos preliminares y la confirmación de que, aunque figuran 40 testigos en la lista, finalmente declarará cerca de la mitad, debido a un acuerdo entre las partes. Antes del inicio de los testimonios, la defensa del chofer, a cargo del abogado Gonzalo Escaray, pidió que se retirara a la prensa de la sala al argumentar que el imputado “no quiere exposición”.

Los miembros del Tribunal Oral y Criminal IV platense aceptaron el pedido de manera parcial, y entre los primeros testigos que comparecieron ante los jueces estuvo el propio Martínez. “Sufrí mucho por sus declaraciones", aseguró la expareja de Bárbara, al mismo tiempo que dijo que "no busca venganza", sino que quiere Justicia.

Las víctimas del Cuádruple Crimen de La Plata, ocurrido en noviembre de 2011.

En 2014, los jueces Santiago Paolini, Andrés Vitali y Ernesto Domenech condenaron a reclusión perpetua a Quiroga por "homicidio simple" contra Barttole, y "homicidio calificado por haberse perpetrado para procurar impunidad" por los otros tres asesinatos. En el fallo, ordenaron que se investigue a Tagliaferro y Godoy por "falso testimonio agravado", delito que prevé hasta 10 años de prisión.

Las primeras declaraciones

El primer testigo fue un periodista especializado en policiales que cubrió el caso desde sus comienzos. Durante su testimonio, recordó el fallo de los magistrados del Tribunal Oral N°3 en 2014, que absolvió a Martínez y condenó a Quiroga, y calificó a Tagliaferro como un “testigo interesado”, uno de los fundamentos del proceso actual.

El remisero fue quien llevó a Marisol Pereyra hasta la vivienda. En su momento, contó que cuando dejó a la joven había a un hombre "de entre 20 y 40 años, con el torso desnudo, que salió a recibirla" pero que no podría identificarlo. Más tarde, al difundirse la imagen de Martínez por los medios, manifestó que lo reconocería si lo veía. Al hacerlo de manera oficial, también se inscribió para cobrar la recompensa de 300 mil pesos que ofrecía la Provincia de Buenos Aires por información sobre el caso.

En esa línea, el trabajador de prensa mencionó un dato que despertó sospechas: Tagliaferro habría descripto la escena del crimen con una precisión que solo coincidía con fotografías incorporadas a la causa posteriormente, según consignó el medio local El Día.

El segundo en declarar fue el integrante de una señal televisiva, que acusó al chofer de haberlo hostigado durante la cobertura mediática del caso. “Me seguía, me mandaba fotos de mis hijos saliendo de la escuela”, sostuvo. Por esta situación, se colocó un pizarrón que bloqueó el contacto visual entre el testigo y el imputado y, luego, el fiscal Mariano Sibuet afirmó que solicitará medidas de protección.

El defensor Escaray, por su parte, insistió en la inocencia de ambos acusados. Al descartar las acusaciones, sostuvo que Tagliaferro y la vecina de Martínez "no mintieron", sino que se confundieron o que podrían haber tenido "fallas en su memoria".

El testimonio de Martínez: "Se probó que era mentira"

Más tarde, fue el turno de Osvaldo Martínez, también conocido como "Alito", particular damnificado y que pasó meses detenido por el caso. Ante los jueces, expresó: "Sufrí mucho por las declaraciones que dieron Tagliaferro y Godoy; también por lo hecho por el fiscal Álvaro Garganta". Al referirse al funcionario judicial, dijo que "se agarró de esos testimonios mendaces" para mantenerlo preso.

Sobre Godoy, fue categórico: “Dijo que llegué a mi casa en cuero y ensangrentado el día de los asesinatos. Nunca vi a esa mujer en mi vida. Lo que dijo se probó que era mentira”. Por último, agregó: “No quiero venganza, quiero Justicia”.

El cierre de la jornada quedó en manos de Herminia López, madre de Martínez, quien calificó el proceso al que fue sometido su hijo como “corrupto” y apuntó contra decisiones de Garganta y del juez de Garantías Guillermo Atencio. "Alito" había dicho tras el cuádruple crimen que se había quedado en su casa viendo una película y se había comunicado con Bárbaro por mensajes de texto.

La investigación concluyó que no se encontraron rastos suyos en el domicilio de La Loma. Sin embargo, las pericias si ubicaron en el lugar a Quiroga, un joven conocido de la familia Santos que desde la sentencia se encuentra tras las rejas.

