Un trágico hecho de violencia conmociona a la localidad de Melo, en el sur de Córdoba, luego de que un joven de 26 años fuera asesinado de una puñalada tras quedar envuelto en una pelea cuando acompañó a su hermano a una fiesta de egresados. La víctima era un reconocido futbolista de un club local y tenía un hijo; mientras que un hombre fue detenido como principal sospechoso.

El homicidio tuvo lugar en la madrugada de este domingo, en la puerta del salón de la Sociedad Italiana durante la celebración organizada por los estudiantes de la IPEA 237 “San Antonio”. Según el parte oficial, la víctima fue identificada como Jerónimo Carabajal, quien jugaba en la primera del Club Atlético Villa Plomo, participando en la Liga Regional de Laboulaye.

Testigos indicaron que, cuando el evento estaba llegando a su fin, se generó una fuerte discusión entre varios invitados, quienes -de acuerdo a diferentes medios locales- estaban alcoholizados. Personal de seguridad intervino en la situación y los retiró del lugar, pero la pelea -cuyo origen aún es motivo de investigación- se trasladó a la vía pública y escaló en violencia.

En algunos videos que fueron registrados por personas que habían asistido a la fiesta, se ve cómo dos hombres comienzan a golpearse en la vereda. En un momento, uno de ellos extrajo un arma blanca y apuñaló al otro varias veces. Las primeras versiones indicaron que se trataba de un puñal, mientras que otros dijeron que lo hirió de muerte con un cuchillo de cocina.

Carabajal recibió dos puñaladas profundas a la altura del tórax y quedó tendido en la calle, frente al salón. En las imágenes también se observan corridas y como otros jóvenes se dieron golpes de puño y patadas. Además, se identificó que el agresor se subió a una camioneta blanca y, tras una serie de forcejeos, finalmente huyó del lugar.

El deportista, que residía en la ciudad de Serrano y era padre de un niño de 7 años, fue trasladado de emergencia al hospital Ramón Cárcano, de Laboulaye, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos se confirmó su muerte poco después.

Horas después del asesinato, la Policía logró localizar y capturar al sospechoso, gracias a la difusión de los videos que se viralizaron a través de las redes sociales: se trata de un hombre de 30 años, oriundo de la localidad de Villa Rossi.

El diario La Voz informó que otros jóvenes terminaron golpeados en la calle durante la pelea pero no se registró que otras personas tuvieran lesiones graves. La semana anterior, otra fiesta de egresados terminó con tres heridos de bala en barrio Las Flores II, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.

Durante el festejo, un hombre disparó desde un vehículo contra el interior de un salón de la calle Jerónimo Sappia 4300 y las balas alcanzaron a un adolescente de 15 años y dos mujeres de 18 y 34 años.

La publicación del club donde jugaba la víctima

Tras la noticia, familiares, amigos y vecinos de Carabajal manifestaron su dolor y acompañamiento a la familia a través de las redes sociales. Entre los distintos mensajes, el Club Atlético Villa Plomo realizó un posteo en su página oficial, expresando sus condolencias y recordando que el joven se formó en las divisiones juveniles y luego siguió jugando en la Primera División.

"Expresamos nuestro profundo pesar ante la pérdida de nuestro querido jugador, y extendemos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Los acompañamos en su dolor", dice el mensaje publicado en la red social Facebook junto a una foto de Jerónimo con la camiseta del club.

La misma institución luego hizo uso de su cuenta en Instagram, donde publicó un mensaje similar en sus historias pero en un tono más cercano: "QEPD loquito lindo. Te vamos a extrañar en el Villa. Gracias por todo“.

