Lo mataron a puñaladas a la salida de una fiesta de egresados en el sur cordobés

Un hombre, de 30 años, fue detenido acusado de matar a puñaladas a otro de 26 a la salida de una fiesta de egresados en la localidad de Melo, ubicada a unos 380 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.

Dos policías detenidos por el homicidio del joven en Parque Síquiman

Homicidio

La víctima fue identificada como Gerónimo Carabajal (26), vecino de la localidad de Serrano, situada también en el departamento Roque Sáenz Peña, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, a cargo de Diego Vázquez Petrini, detuvo al presunto autor del crimen quien quedó imputado de "homicidio simple", precisaron las fuentes.

El nuevo sistema de flagrancias está frenado porque la Legislatura no trata pliegos de fiscales

Fiesta de egresados

El episodio ocurrió el domingo luego de que finalizara la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, que se realizó en la sede de la Sociedad Italiana de Melo.

Por causas aún no determinadas tras una discusión se registró una pelea en las inmediaciones del salón. Carabajal fue apuñalado en el pecho y en el abdomen.

De inmediato fue trasladado hasta el Hospital Regional Ramón Cárcano de la ciudad de Labolulaye, donde se constató su deceso.

El supuesto agresor se fugó a bordo de una camioneta, aunque horas más tarde fue detenido por la fuerza policial, según publicó Cadena 3.