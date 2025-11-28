Dos policías detenidos por el homicidio del joven en Parque Síquiman

El fiscal de Instrucción Número 2, Ricardo Mazzuchi, detuvo e imputó a dos policías por el crimen de Samuel Tobares, de 34 años, en Villa Parque Síquiman, en el departamento Punilla, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El episodio ocurrió el domingo 24 de noviembre en esa villa serrana "en el marco de un procedimiento policial", precisaron desde el organismo.

Imputados

Ambos policías quedaron imputados por la presunta comisión del delito de homicidio preterintencional.

El abogado de la familia de Tobares, Carlos Nayi, aseguró que los detenidos son "oficial ayudante uno y sargento el otro" y que tienen una "antigüedad de más de 10 y 12 años en la fuerza".

"Esto deja al descubierto la falta de capacitación. Esto ocurre una y otra vez", agregó el letrado en declaraciones a Mitre Córdoba.

Calificación legal

Además señaló que la querella aspira a que "se agrave la calificación legal" a "homicidio agravado por el hecho precedente y por la calidad funcional".

De acuerdo a Nayi "la muerte no ha sido producto de un accidente, la muerte se dio en medio de un procedimiento policial en donde los uniformados, en términos de probablilidad, no cumplieron con el protocolo".

"Aparentemente, y esto según trascendidos, alguien habría llamado al 911 porque habría tenido un altercado con un vecino de la zona. De todas maneras cuando llega la autoridad policial, él estaba en la garita, no estaba armado, no estaba agrediendo en plena flagrancia absolutamente a nadie", precisó.

Y después aclaró: "La dinámica de los hechos la va a reconstruir el fiscal". "Lo cierto es que Samuel, de no haber recibido esa golpiza, hoy lo tenemos con vida", concluyó el abogado.