Jurados populares 2026 en Córdoba: informan por correo postal a las personas sorteadas

Algunas personas sorteadas para integrar jurados populares en 2026 comenzarán esta semana a recibir en sus domicilios notificaciones con los formularios de contacto impreso, informó el sitio de la Justicia de Córdoba.

Jurados populares 2026

La carta se envía a quienes todavía no respondieron por CiDi o por WhatsApp y el documento debe ser completado y reenviado, sin cargo, a la Oficina de Jurados Populares.

Además la carta contiene un código QR al formulario que puede ser completado directamente en línea, lo que reemplaza el envío del papel por correo.

Correo

“La correspondencia será distribuida, en toda la provincia, por Correo Argentino. Si la persona sorteada elije completar el formulario en papel, este deberá ser devuelto a la Oficina de Jurados Populares del Poder Judicial de Córdoba, por cualquier sucursal de Correo Argentino. Deberán hacerlo en el sobre con franqueo pago (totalmente gratuito), que habrán recibido en su domicilio en el mismo envío”, indica un comunicado oficial.

Padrón

Se puede consultar el padrón provisorio de jurados populares para el 2026 en la sección específica de la página web oficial de la Justicia de Córdoba, en https://bit.ly/JuradosPopulares.

Desde allí, quienes figuren en ese listado podrán completar el formulario en línea entrando al Portal para la Ciudadanía del Poder Judicial (https://www.justiciacordoba.gob.ar/portalciudadania), con su clave de CIDI.

La Oficina de Jurados Populares analizará las respuestas y, tras un proceso de depuración, conformará el padrón definitivo con quienes cumplan con los requisitos que establece la Ley 9.182.

Más información

Para obtener mayor información, comunicarse con la Oficina de Jurados Populares al teléfono (0351) 4266852, entre las 8 y las 14 , o bien, al correo electrónico [email protected].

Fuente: Justicia de Córdoba.