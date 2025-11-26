Con dos dictámenes se definen las ternas de candidatos para la Cámara Federal de Córdoba

El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación debe resolver cómo quedarán las dos ternas para proponer al Poder Ejecutivo los candidatos a ocupar dos vocalías de la Cámara Federal de Córdoba en la Sala A y la Sala B.

El concurso 474 se abrió en 2022 para ocupar la vacante por fallecimiento del camarista Luis Roberto Rueda. Al año siguiente se produjo la segunda vacante por la renuncia del entonces vocal Ignacio Vélez Funes, eyectado del cargo tras denuncias por maltrato laboral y acoso sexual a empleadas judiciales.

El Consejo de la Magistratura, en un criterio que no es idéntico en todos los casos, decidió que de la misma compulsa saldría también el reemplazante de Vélez Funes. Para entonces ya estaban los nombres de los candidatos porque habían presentado sus antecedentes y habían rendido la prueba de oposición escrita.

La recta final

El 12 de junio pasado, la Comisión de Selección del Consejo tomó las entrevistas personales. Después de evaluar y valorar se emitieron dos dictámenes. El próximo paso es el tratamiento de ambas propuestas por el pleno del organismo. Hay seis nombres para dos cargos, según cómo consideró cada uno que quedó el orden de mérito.

Dictamen de mayoría

La propuesta firmada por el consejero Alberto Agustín Lugones definió así el Orden de Mérito definitivo del concurso:

1°) Pablo Roberto Toledo

2°) José Manuel Belisle

3°) María Soledad Mancini

4°) Manuel Celedonio Malbrán

5°) Facundo Carlos Cortés

6°) Gianotti, Germán Luis

7°) Patricio Lutteral



8°) Gustavo Javier Zapata

9°) Andrés Agustín Da Rold

10°) Juan Manuel Fernández López

11°) Santiago Díaz Cafferata

12°) Juan Manuel Almada

13°) Facundo Troncoso

Según esa nómina propuso los siguientes postulantes:

Primera terna: 1) Pablo Roberto Toledo (relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán), María Soledad Mancini (secretaria del Juzgado Federal 2) y Facundo Cortés Olmedo (abogado de matrícula, especialista en Penal Económico y docente de posgrado en la UBA).

Segunda terna: José Manuel Belisle (secretario de la Defensoría Pública), Manuel Celedonio Malbrán (secretario de la Cámara Federal), y Germán Luis Gianotti (contador público y abogado de matrícula, docente en la Especialización en Derecho Penal Tributario y Económico de la Universidad Siglo 21).

Dictamen en disidencia

La postura disidente lleva la firma del consejero Hugo Galderisi. El orden de mérito definitivo es el siguiente:

1°) Pablo Roberto Toledo

2°) José Manuel Belisle

3°) Germán Luis Gianotti

4°) Facundo Carlos Cortés

5°) María Soledad Mancini

6°) Manuel Celedonio Malbrán

7°) Gustavo Javier Zapata

8°) Patricio Lutteral

9°) Andrés Agustín Da Rold

10°) Juan Manuel Fernández López

11°) Santiago Díaz Cafferata

12°) Juan Manuel Almada

13°) Facundo Troncoso.

En base a esa lista, la integración de las ternas es la siguiente:

Primera Terna: Pablo Roberto Toledo, Germán Luis Gianotti y María Soledad Mancini.

Segunda Terna: José Manuel Belisle, Facundo Carlos Cortés y Manuel Celedonio Malbrán.

Ruidos de último momento

Ayer martes, 25 de noviembre, el concursante Patricio Lutteral -actual secretario penal del Juzgado Federal 3- envió una nota al Consejo de la Magistratura para informar que había tomado conocimiento de que uno de los candidatos, el abogado Germán Luis Gianotti, fue objeto de investigación en un expediente penal económico tramitado en el Juzgado Federal de Campana, que no había sido informada al organismo. Y otra, posiblemente, en Uruguay.

ENTREVISTAS. La Comisión de Selección interrogó a los postulantes a mediados de junio de este año.

A las pocas horas, el propio Gianotti respondió: “Fui imputado por error al haber sido total y absolutamente ajeno a los hechos que se investigaban, en razón de lo cual fui sobreseído, estado procesal que se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada material”.

Señaló que Lutteral le endilgó “cuestiones falaces, mal intencionadas y totalmente fuera de lugar sobre mi persona”.

Y agregó: “Cuando se me dio la oportunidad de defenderme aportando las pruebas pertinentes, el propio fiscal de la causa solicitó mi sobreseimiento mediante dictamen de fecha 22/05/2025, de lo cual se hace eco el juzgado federal interviniente , dictando el referido sobreseimiento en fecha 09/06/2025”.

En base a esa exposición solicita al Consejo no atender las afirmaciones vertidas por Lutteral. “ya sea por falaces, mal intencionadas o por ser impropias e inexactas conforme fuera explicado”.

La entrevista personal sucedió tres días después del sobreseimiento dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay; por lo tanto no estaba firme. El dato no fue mencionado en ningún momento del proceso, ni tampoco fue consultado por el consejero Alberto Lugones -quien presidió la sesión ese día sin apartarse-, a pesar de que él intervino el año pasado en el expediente por ser vocal de la Cámara Federal de San Martín, tribunal de Alzada del Juzgado de primera instancia que sobreseyó a Gianotti, tal como él mismo lo informó ayer.