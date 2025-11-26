Un chofer de DiDi golpeó con un cascote a un pasajero por una transferencia y lo dejó en terapia intensiva

Un hombre se encuentra internado en grave estado en la terapia intensiva del Hospital de Urgencias de Córdoba tras ser atacado con un cascote por un chofer de DiDi por una transferencia de pago de 4.500 pesos que supuestamente no se acreditaba.

Violencia urbana

El episodio ocurrió cuando Martín Morales (34) se trasladaba junto a sus hijos, de 12 y 6 años, en un automóvil de la aplicación DiDi desde Plaza España hasta su casa en barrio San Salvador de la capital cordobesa.

"No queda otra cosa más que esperar. Está en manos de Dios. Mi hermano está en coma inducido", aseguró Lucía Morales, hermana de la víctima.

Cómo fue la agresión

"Se toman este DiDi desde Plaza España hasta el domicilio. Le iba a pagar con transferencia por Mercado Pago. Cuando le está por pagar el conductor lo que dice es que a él no le está impactando el pago. E insiste en que no le impacta. Mi hermano es una persona muy pacífica, más estando con los chicos", contó la mujer.

"Lo que mi hermano le dijo es ´si no te ingresa, puede ser por la señal´. Tengo efectivo en casa. Estaban en la puerta de la casa. Se bajan mis sobrinos, se baja mi hermano, y el tipo lo ataca por la espalda. Le parte un cascote en la cabeza que estaba en la vereda. Mi hermano cae entre consciente e inconsciente", agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Además señaló que el conductor, de 47 años, quedó "ahí" y le "pedía perdón" a sus sobrinos. "Le pedía perdón a los vecinos, cuando llega la Policía también seguía pidiendo perdón", relató.

"Mi sobrino tiene una lucidez increíble porque fue a buscar una toalla para sostenerle la cabeza ensangrentada al padre para que no toque la vereda, filmar el auto, filmar la patente, gritar por una ambulancia para que los vecinos salieran. Mi sobrina más chica sigue asustada, se despierta a mitad de la noche llamando al padre, llorando", prosiguió.

"Mi hermano nunca intentó ni siquiera pelear. Es un excelente padre, es una excelente persona", concluyó Morales.

"El pago impactó"

Por último la mujer enfatizó que "el pago impactó" y que "el problema no fue nunca el pago".