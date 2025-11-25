El 2 de diciembre el Jury definirá el futuro de los tres fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso

Los fiscales de Instrucción Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, que investigaron el crimen de Nora Dalmasso, presentaron el descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Córdoba. Lo hicieron “por derecho propio” sin asistencia de abogado defensor ni letrado.

Fue en respuesta a la decisión previa del organismo de notificarlos sobre la denuncia que presentó la familia Macarrón en contra de los tres por presunto mal desempeño.

El próximo martes 2 de diciembre, a las 10:30, se reunirá el Jury luego de analizar las tres presentaciones. Ese día resolverá la admisión para uno, dos o los tres fiscales y, en ese caso, correrá vista al fiscal General, Juan Manuel Delgado, para que formule la acusación. Tiene 30 días hábiles.

Es un hecho inédito en Córdoba. Hasta ahora no se había dado curso al proceso luego de una denuncia para más de un magistrado provincial.

Perfil CÓRDOBA intentó ayer contactar a los tres fiscales. Solo respondieron Miralles y Pizarro, pero no emitieron ningún comentario.

Proponen crear una fiscalía especializada en siniestros viales en Córdoba: "El 93% no llega a juicio"

Por qué pidieron el Jury

Los hijos y el esposo de Nora acusan a los tres fiscales de graves irregularidades en la investigación del homicidio ocurrido el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, por el cual el viudo Marcelo Macarrón fue imputado y terminó absuelto porque el fiscal de Cámara, Julio Rivero desistió de pedir condena por falta de prueba.

La decisión del Jury de notificarlos fue unánime. Los cinco integrantes del organismo analizaron previamente los 64 cuerpos de prueba acumulados en 16 años de investigación.

El dato más elocuente de la pesquisa deficitaria fue que desde el minuto uno estuvieron los rastros de semen en las partes íntimas de la víctima y en el cinto de su bata. Los cotejaron con decenas de personas porque se contaminó la escena del crimen.

A lo largo de los años hicieron barridos de ADN, mandaron muestras a los Estados Unidos, se encontraron haplotipos del linaje Macarrón.

En todo ese derrotero, no convocaron a Roberto Bárzola, cuyo ADN -hoy se sabe- coincide con los rastros genéticos presentes en la víctima. Pero además en aquel momento se supo que él estuvo en la casa el día del crimen de Nora Dalmasso. Dijo que fue a trabajar pero no lo hizo porque nadie le atendió la puerta. Y hasta hubo contradicciones con su jefe, pero justamente esa pista -hoy dirimente- no se profundizó.

Sin embargo y a pesar de una prueba genética determinante, por el paso del tiempo Bárzola fue sobreseido. Por cómo está hoy el expediente, el caso tiene altísimo riesgo de quedar impune. Solo podría torcer ese destino un fallo del Tribunal Superior de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de la Nación que modifiquen el perdón que dictó la Cámara 2a del Crimen.

La SW4 del fiscal Hairabedián no aparece: por qué las Toyota son las más robadas en Córdoba

El fiscal General acusa sí o sí

El proceso de destitución de un magistrado es un juicio político, no jurídico, si bien se asienta sobre pruebas y la sana crítica racional. Un fiscal, un juez puede ser destituido por mal desempeño en su labor, aún sin haber cometido un delito.

El Jury, como órgano político, está integrado para este caso por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti,

La Fiscalía General es la encargada de acusar y no puede dejar de hacerlo porque la posibilidad de juicio se extinguiría de inmediato.

En caso de discrepar, lo único que puede hacer el fiscal General es dar una opinión personal, dentro del acto acusatorio. La última palabra la tienen los miembros del Jury.