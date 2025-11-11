Crimen de Nora Dalmasso: el Jury puso en marcha el proceso contra tres fiscales por mal desempeño

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba avanzó hoy en la apertura del proceso de jury a los tres fiscales de Instrucción que investigaron el crimen impune de Nora Dalmasso. Ellos son: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Se confirma la información publicada el domingo pasado por Perfil CÓRDOBA.

Actuaron entre el 26 de noviembre de 2006 -cuando Nora fue abusada y asesinada cruelmente en Río Cuarto- hasta el año 2022, cuando el último en intervenir elevó a juicio el expediente acusando al viudo Marcelo Macarrón.

La Ley 7.956 establece los pasos formales para la sustanciación del juicio de destitución. Los miembros del Jury hoy resolvieron lo que manda el artículo 20 de la norma: la convocatoria y notificación a los tres fiscales de la denuncia en su contra. En efecto, mañana el secretario del Jury Gustavo Lasa se trasladará a Río Tercero para correr vista a Luis Pizarro; y lo mismo hará en Río Cuarto con Miralles y Di Santo.

En la práctica, este nuevo paso formal significa iniciar el proceso. Será histórico. Nunca antes se realizó un juicio político a más de un magistrado. Acá hay tres acusados.

Una vez notificados, cada uno presentará su descargo asistido por abogado defensor. Tienen un plazo máximo de seis días hábiles, a partir del momento en que se notifiquen.

JAVIER DI SANTO, DANIEL MIRALLES, LUIS PIZARRO.

Qué se analizó

La decisión del Jury fue unánime. Los cinco integrantes del organismo analizaron previamente los 64 cuerpos de prueba acumulados en 19 años de investigación.

La presencia de rastros de semen en las partes íntimas de la víctima y en el cinto de su bata estuvieron desde el minuto uno de la pesquisa. Hubo cotejo con cientos de personas porque la escena del crimen estuvo contaminada. Se hicieron barridos de ADN, se mandaron muestras a los Estados Unidos, se encontraron haplotipos del linaje Macarrón.

En todo ese derrotero, no convocaron a Roberto Bárzola, cuyo ADN -hoy se sabe- coincide con los rastros genéticos presentes en la víctima. Fue citado a declarar como testigo durante la instrucción y en el juicio a Marcelo Macarrón. Contó que el sábado del crimen fue a trabajar al domicilio y que nadie le atendió la puerta. Se sumaron contradicciones con su jefe porque el 26 de noviembre, día del crimen, él no debió asistir a realizar tareas allí. Ni siquiera esa situación mereció profundizar la línea de investigación que lo compromete.

Evidentemente el dato fue subestimado y pasado por alto. A lo largo de los años, los fiscales sostuvieron diferentes hipótesis sobre una muerte producto de juegos sexuales, luego acusaron al pintor Gastón Zárate, detenido y liberado después de una marcha popular que se denominó “el perejilazo”. Fueron imputados Facundo Macarrón -hijo de Nora Dalmasso- y, por último, el viudo, Marcelo Macarrón, con hipótesis forzadas.

Al final del juicio por jurados realizado, en julio de 2022, el tribunal no tuvo más que absolver a Macarrón porque el fiscal Julio Rivero desistió de la acusación. Señaló que la prueba no le permitió pedir condena al viudo. Habían pasado 16 años y el caso seguía irresuelto.

Lo grave es que el homicidio puede quedar definitivamente impune por la zigzagueante actuación de los magistrados que no profundizaron en la prueba dirimente.

JUAN MANUEL DELGADO. También llevó adelante la acusación contra el juez civil Martín Flores, destituido en 2023.

Cómo sigue el proceso

A partir del descargo de las defensas de los acusados, el fiscal General, Juan Manuel Delgado, tendrá 30 días hábiles para elaborar la acusación.

Un cálculo aproximado permite deducir que a fines de febrero o marzo del año próximo se realizará la audiencia con testimonios y pruebas que soliciten las partes.

Luego, el Jury, integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, tomará la decisión final: si son absueltos o procede la destitución de uno, dos o de los tres.

Casación al Tribunal Superior

Después del juicio que terminó con la absolución del viudo Marcelo Macarrón, un nuevo fiscal, Pablo Jávega, confirmó que los restos genéticos encontrados en el cuerpo y la cinta de la bata de Nora Dalmasso se corresponden con el ADN de Roberto Bárzola, el parquetista que declaró como testigo y jamás fue investigado.

Jávega lo imputó, el juez confirmó en pos de la “verdad histórica” del hecho, pero la Cámara 2a del Crimen sobreseyó a Bárzola por prescripción. Esa decisión fue recurrida en casación al Tribunal Superior de Justicia por la familia Macarrón.

ROBERTO BÁRZOLA. El parquetista es el principal sospechoso por una prueba de ADN, pero fue sobreseído por prescripción.

Lo que no se hizo

En cualquier proceso de esta naturaleza, por lo general se juzgan conductas y hechos acaecidos. La particularidad de este jury es que, además de ser múltiple, los fiscales serán juzgados por lo que no hicieron: no profundizaron la pista que resultó dirimente, aunque en forma tardía.

Seguramente en sus defensas esgrimirán la enorme cantidad de prueba producida, los testimonios recabados, la forma en que sostuvieron imputaciones; y la acusación en cambio insistirá en lo que hoy es evidente: una prueba científica indiscutida que, producida a tiempo, habría esclarecido el crimen de Nora Dalmasso.