Histórico en Córdoba: abrirán juicio político a tres fiscales por el crimen de Nora Dalmasso

El próximo martes el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba abrirá formalmente el proceso de destitución de los tres fiscales de Instrucción que investigaron el crimen de Nora Dalmasso: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Así lo confirmó a Perfil CÓRDOBA una fuente del organismo.

Lo grave es que el homicidio puede quedar definitivamente impune por la zigzagueante actuación de los magistrados que no profundizaron en la prueba que podría haber esclarecido a tiempo el crimen. Es lo que hoy salta a la luz, pero merecerá un juicio donde ellos darán explicaciones y podrán defenderse.

Se deduce que no será un jury fácil. Analizará tres conductas sucesivas a lo largo de 16 años dentro de un mismo expediente.

NORA DALMASSO. El 26 de noviembre de 2006 fue asesinada. A 18 años, la causa judicial para investigar al último sospechoso naufraga con riesgo de prescripción.

Giro en la investigación del crimen

Después del juicio que terminó con la absolución del viudo Marcelo Macarrón, un nuevo fiscal, Pablo Jávega, confirmó que los restos genéticos encontrados en el cuerpo y la cinta de la bata de Nora Dalmasso se corresponden con el ADN de Roberto Bárzola, el parquetista que declaró como testigo y jamás fue investigado.

Jávega lo imputó, el juez confirmó en pos de la “verdad histórica” del hecho, pero la Cámara 2a del Crimen sobreseyó a Bárzola por prescripción. Pasaron 19 años del crimen. Esa decisión fue recurrida en casación al Tribunal Superior de Justicia por la familia Macarrón.

El Jury se centrará en el presunto mal desempeño de Di Santo, Miralles y Pizarro porque, en 2007, un informe de investigadores privados sugirió investigar a Bárzola y a su jefe.

El ADN en el cuerpo de Nora y en la cinta de su bata fue eje de pruebas científicas desde el inicio. Hubo cotejo con cientos de personas porque la escena del crimen estuvo contaminada. Se hicieron barridos de ADN, se mandaron muestras a los Estados Unidos, se encontraron haplotipos del linaje Macarrón.

En todo ese derrotero, no convocaron a Bárzola. Todavía más. Él declaró —lo reiteró en el juicio— que el sábado del crimen fue a trabajar al domicilio de los Macarrón y que nadie le atendió la puerta y se fue. Se suman contradicciones con su jefe porque el 26 de noviembre, día del crimen, él no debió asistir a realizar tareas allí. Ni siquiera esa situación mereció profundizar la pesquisa.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. La familia de Nora recurrió al máximo tribunal el sobreseimiento de Bárzola.

Evidentemente, el dato fue subestimado y pasado por alto. A lo largo de los años, los fiscales sostuvieron diferentes hipótesis sobre una muerte producto de juegos sexuales, luego acusaron al pintor Gastón Zárate, detenido y liberado después del “perejilazo”. Fueron imputados Facundo Macarrón —hijo de Nora Dalmasso— y, por último, el viudo, Marcelo Macarrón, con hipótesis forzadas.

Al final del juicio por jurados realizado en julio de 2022, el tribunal no tuvo más que absolver a Macarrón porque el fiscal Julio Rivero desistió de la acusación. Señaló que la prueba no le permitió pedir condena al viudo. Habían pasado 16 años y el caso seguía irresuelto. ¿Quién mató a Nora Dalmasso?

Tres fiscales, un juicio

El derrotero de la pesquisa conducida por Javier Di Santo (2006 - 2015), Daniel Miralles (2016 - 2017) y Luis Pizarro (2017 - 2022) será motivo del juicio de destitución que se pondrá en marcha.

El proceso es inédito. Hasta ahora nunca hubo un Jury múltiple. De hecho la norma que regula el instituto de destitución (Ley provincial 7.956) señala en el artículo 18 que la denuncia “no deberá involucrar a más de un magistrado o funcionario, salvo casos de conexión”.

En este caso, la conexidad está dada por la causa: el crimen todavía impune de Nora Dalmasso y la decisión/omisión de no profundizar una línea de investigación que colocaba a Bárzola en la escena del homicidio, a la postre el principal y único sospechoso.

El próximo martes los miembros del Jury formalizarán la decisión y explicarán la naturaleza del proceso que se pondrá en marcha.

El Jury está integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.