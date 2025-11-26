Femicidio en Oncativo: el condenado ejerció violencia contra su expareja “en todas sus formas”

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba afirmó que Alejandro Jesús Quinteros ejerció violencia contra su expareja “en todas sus formas” al dar a conocer los fundamentos de la sentencia que lo condenó a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado.

Violencia de género

De acuerdo a la resolución, Quinteros invitó a V. A. G. y a su hijo a comer a un restaurante en Oliva. Durante la cena le dio a la mujer un sedante en la bebida. Después los trasladó hasta el domicilio de su expareja en Oncativo.

“Cuando ella quedó inconsciente por efecto de la droga, la asfixió con una almohada o una sábana en su propia cama. Su plan criminal terminó con el traslado del cuerpo a un campo ubicado a unos 19 kilómetros de Oncativo, donde lo enterró”, informó el sitio de la Justicia de Córdoba.

“Violencia en todas sus formas”

El camarista Sebastián Romero aseguró que Quinteros ejerció violencia con su expareja “en todas sus formas”: física, psicológica, sexual, económica y simbólica.

“La humilló y la maltrató de manera grave, sistemática y creciente, hasta llegar a la expresión más extrema de la violencia de género: el femicidio”, agregó.

“Luego de ello envolvió y enterró el cuerpo de la víctima en un campo de difícil localización. Posteriormente y durante unos días, usó el teléfono celular de V., respondiendo comunicaciones en su nombre para confundir a sus familiares y personas de su entorno, que la buscaban con desesperación”, subrayó.

"Se propagaron hacia las personas cercanas a la víctima"

“La conducta violenta del acusado, como así también el daño y el peligro causados, se propagaron hacia las personas cercanas a la víctima”, argumentó Romero.

“Ello ocurrió con su hijo, que estaba presente en el lugar de uno de los hechos (en que se utilizaron sustancias tóxicas) y vivió en un ambiente de violencia, manipulación y miedo (según surge del informe psicológico). Y así sucedió también con otros familiares y personas allegadas a la víctima, que la acompañaron durante la relación, la ruptura del vínculo e inclusive estuvieron presentes en la sala de audiencias, cuando se realizó el juicio”, aseveró

Para el camarista “esas personas debieron sufrir, además, la incertidumbre y el engaño provocados por el acusado, que ocultó el cuerpo de V. y empleó su teléfono para distraer la búsqueda”.

Por último el vocal Romero consignó que Quinteros, condenado por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por violencia de género, admitió su culpabilidad recién cuando su responsabilidad en el crimen y su imputabilidad estaban demostradas “a todas luces”.