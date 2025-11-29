El nuevo sistema de flagrancias está frenado porque la Legislatura no trata pliegos de fiscales

Todo está listo en la Justicia provincial para poner en marcha el sistema integral de flagrancias que propone un tratamiento específico, con plazos establecidos en procesos diferenciados y alternativas diversas de sanción y solución para los delitos detectados mientras son cometidos.

Solo falta la designación de los fiscales que tendrán competencia específica. Los pliegos de los postulantes elegidos según el orden de mérito del Consejo de la Magistratura provincial fueron enviados por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura el 2 de octubre pasado, es decir que en breve se cumplirán dos meses.

Desde entonces el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal esperan la aprobación de los pliegos para poner en funciones el nuevo sistema.

Son nueve los fiscales que tendrán la competencia específica en flagrancias: Pablo Cuenca, Gerardo Reyes, Silvana Páez, Federico Rivas, Alberto Falcón, Mónica Barbero, Helio Olmos, Esilda Archilla y Esteban Grand Grundy. Salvo los tres primeros que ya están en funciones para otras tareas, el resto tienen pliegos pendientes de aprobación por la Unicameral.

La implementación de procesos diferenciados para las flagrancias tendrá un efecto directo sobre el trabajo de las Fiscalías Territoriales, actualmente abarrotadas de todo tipo de expedientes incluidos los de violencia de género que no califican para remitirse al fuero especializado.

El cálculo es que siete de cada 10 causas son procedimientos policiales por hechos delictivos flagrantes.

Una vez que se descompriman de semejante volumen de hechos a investigar, los fiscales de territorio podrán tramitar con mayor agilidad causas más complejas. Por eso es un cambio necesario y esperado por muchos.

Actualmente ellos tienen plazos perentorios luego de la detención en flagrancia de un imputado para resolver su situación procesal, si le dicta la prisión preventiva u ordena la libertad. Además, la oralización avanzó en forma sustancial para esos casos. Es una presión en la tarea diaria; a la par de dedicarse a delitos de mayor complejidad, bandas de delincuentes, los fiscales afrontan una, dos audiencias orales por flagrancias.

FLAGRANCIAS. Siete de cada 10 causas que tramitan las Fiscalías Territoriales son por delitos flagrantes.

Están listas las dos sedes de las UFF

Se suma que se realizó una fuerte inversión para acondicionar el edificio de la Unidad Judicial 13 de barrio Residencial América donde funcionará la Sede Norte de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF). La Sede Sur es la que se encuentra en el Polo Judicial de Barrio Observatorio.

Trabajarán, de manera continua, las 24 horas, los 365 días del año, a cargo de los nueve fiscales.

Se realizaron las capacitaciones respectivas a todo el personal que intervendrá en el nuevo esquema.

¿Internas?

Fuentes del Poder Judicial consultadas por Perfil CÓRDOBA sobre las razones de la demora en poner en funcionamiento el sistema de flagrancias respondieron: solo falta que la Legislatura apruebe los pliegos de los fiscales.

El rumor en tribunales es que la interna entre el delasotismo y el peronismo oficialista de la Unicameral está trabando las convocatorias a las entrevistas de los postulantes propuestos para la aprobación de sus pliegos.

Este medio consultó al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Bernardo Knispcheer —esposo de Natalia de la Sota— quien rechazó que exista demora. “Ingresan pliegos para diferentes fueros, los tratamos”, aseguró.

Precisó que “el miércoles pasado en la Comisión analizamos pliegos de camaristas en materia Contencioso Administrativa”.

Según información con que cuenta este medio, las propuestas de los jueces civiles ingresaron a la Unicameral el 29 de octubre pasado; mientras que las propuestas de fiscales de Instrucción se remitieron el 2 de octubre, 27 días antes. Sin embargo, los primeros ya pasaron por la comisión y los otros siguen en lista de espera.

Consultado sobre si las postulaciones del Ministerio Público Fiscal se tratarán en diciembre, dijo creer que sí.

Knispcheer desconoce que existan “desacuerdos” y aseveró: “Nadie me ha planteado nada con respecto a ese tema, estamos tratando los pliegos con normalidad”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales es el primer espacio de la Legislatura que habilita el tratamiento de las candidaturas de los fiscales, entrevista a los postulantes, emite un despacho de comisión que va luego a la sesión para su aprobación o rechazo.