El cuerpo de un joven turco cuya desaparición había sido denunciada hace un mes apareció en la banquina del kilómetro 82,5 de la ruta nacional 3, camino a Cañuelas, luego de que un automovilista advirtiera algo inusual a un costado de la ruta y diera aviso. Al llegar los agentes de la Comisaría 1ª, se toparon con un cadáver en avanzado estado de descomposición, boca abajo y vestido con un buzo negro, jean azul, zapatillas y una máscara del Hombre Araña.

Se trata de Efe Saravoglú, un ciudadano turco de 24 años que era buscado desde el 27 de octubre, día en que el Consulado de Turquía radicó la denuncia ante las autoridades porteñas al perder contacto repentinamente con él. En su ropa se halló documentación a su nombre, y debido al deterioro del cuerpo, la Policía Científica ordenó el traslado inmediato a la Morgue de La Plata para garantizar una identificación formal y avanzar con los estudios forenses.

La Justicia dispuso la realización de la autopsia entre este sábado y domingo. El estudio será determinante para precisar la causa de muerte, reconstruir las horas previas al fallecimiento y establecer si el joven sufrió algún tipo de ataque o intervención de terceros.

Según fuentes judiciales, familiares y amigos habían perdido contacto absoluto con el joven el día anterior a la denuncia

El joven identificado como Saravoglú medía cerca de 1,76 metros y presentaba tatuajes característicos: una serpiente en el brazo izquierdo, una ballena en el derecho y un gato con un cuchillo en la pierna izquierda. Sus datos fueron clave en la búsqueda intensiva que se inició hace un mes y que quedó inicialmente a cargo de la Policía de la Ciudad.

Se informó que la causa pasó a la Fiscalía N° 2 de Cañuelas, bajo la conducción de la fiscal Norma Pippo, donde el equipo investiga cómo fueron las últimas horas del joven y si llegó acompañado a la zona, mientras revisan datos clave aportados por peritajes recientes. Además, se analizan los peritajes de los elementos hallados cerca del cuerpo para avanzar en la reconstrucción del recorrido y la mecánica de la muerte, integrando nuevos indicios obtenidos.

Al momento, el expediente continúa caratulado como “averiguación de causales de muerte”, una figura que se mantendrá hasta conocer el resultado completo de la autopsia y de los estudios toxicológicos y anatomopatológicos. Fuentes del caso señalaron que se trabaja en absoluto hermetismo para evitar filtraciones que puedan entorpecer el avance de la investigación. Hasta ahora, no hay detenidos ni sospechosos identificados.

Cuándo fue la última vez que se vio con vida a Efe Saravoglú

Los familiares y amigos habían perdido contacto absoluto con el joven el día anterior a la denuncia, lo que activó un operativo que incluyó rastrillajes, análisis de cámaras de seguridad, revisiones en migraciones y un seguimiento detallado de sus movimientos en las horas previas. A nivel judicial, la causa se abrió como averiguación de paradero y quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, que recibió colaboración de detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

A medida que pasaron las semanas y ante la falta de resultados, la investigación pasó formalmente al Departamento Investigaciones Especiales de la PFA. Durante ese período, se profundizó el análisis de las antenas de telefonía móvil y se constató que el celular de Saravoglú dejó de emitir señal en Buenos Aires el 27 de octubre por la tarde.

Durante el día siguiente, el último registro ubicó al teléfono en la zona de Cañuelas, un dato que hoy cobra un peso fundamental para la investigación, ya que coincide con el área donde finalmente apareció el cuerpo.

Los investigadores analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió confirmar que la última vez que se vio al joven fue subiendo a un Peugeot 207. Aquel vehículo fue localizado y secuestrado por la PFA el 27 de noviembre, en un procedimiento que todavía no fue detallado y que se convirtió en una pieza clave del expediente.

