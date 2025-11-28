Luego de dos días luchado contra el fuego en el complejo Wang Fuk de Tai Po, las autoridades dieron por finalizadas las operaciones de rastreo y búsqueda tras confirmar que hay 128 muertos y 76 heridos.

El jefe de gobierno, John Lee, ordeno una inspección en todos los edificios que estaban sufriendo renovaciones a partir del incidente y empezaron las investigaciones penales para derivar responsabilidades.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El secretario de seguridad, Chris Tang Ping-Keung, afirmo que hay más de 200 personas que siguen desaparecidas, también dio a conocer que 2311 bomberos estuvieron ayudando en el lugar en conjunto con 185 ambulancias. 12 de ellos resultaron heridos y uno falleció en servicio.

Ya hay 8 personas detenidas bajo la carátula de presunta “negligencia grave”, entre ellos se encuentran subcontratistas de andamios, directores y gerentes de la empresa que tenía a cargo de la renovación del complejo, podrían enfrentar cargos por homicidio involuntario mientras que los fiscales analizan pruebas y documentación de las obras. Sin embargo, el pueblo chino sigue exigiendo más respuestas a las autoridades.

Muchos vecinos expresaron su preocupación y advirtieron por los materiales inflamables, que no cumplían con las normas de seguridad.

Una propietaria afirmó que el personal de construcción desactivo las alarmas de incendio en los edificios, ya que entraban y salían permanentemente por las escaleras de emergencia, y agregó que en más de una oportunidad que vio fumando a los obreros dentro de zonas de construcción y restos de colillas en el descanso de sus ventanas.

Trágico incendio de complejo edilicio en Hong Kong: los videos más impactantes

Las hipótesis sobre los inicios del fuego parecían apuntar a la espuma rígida de polietileno altamente inflamable y que este habría ´provovado la descontrolada propagación de las llamas en los 8 edificios. Pero ahora, los expertos dirigen la investigación al bambú que se encontraba en las estructuras verticales en las afueras de los edificios, y que pudieron crear un “efecto chimenea”, y también se le suman lonas de plástico y otros materiales sintéticos que se encontraban colgando fuera de las ventanas.

CR/fl