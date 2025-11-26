Trágico incendio de complejo edilicio en Hong Kong: los videos más impactantes

Alrededor de las 14:40 –horario de China- el departamento de bomberos recibió un llamado alerta sobre el incendio en el complejo de edificios Wang Fuk, en el distrito de Tai po en el norte de Hong Kong.

Todavía se desconoce el origen del fuego, pero se cree que empezó a propagarse por el andamio de bambú que se encontraba en el exterior de al menos 3 edificios del complejo.

Aún había gente en el interior de los edificios, se cree una parte de ellos son de edad avanzada y no pudieron evacuar por sus propios medios. Desde las policía China dijeron que al no estar controlado el fuego en ningún sector, es imposible ir revisando los pisos para asegurarse la evacuación de todo el mundo.

Entre los muertos se encuentra el bombero Ho de 37 años, tras perder el contacto con su equipo, fue encontrados media hora después con quemaduras en el rostro, aunque fue entendido rápidamente no logro sobrevivir.

Se desconoce con exactitud la cifra de heridos pero se sabe que 8 mujeres y 3 hombres entran en la lista de víctimas fatales. Además 3 personas más hospitalizadas, 2 de ellas en estado crítico y una se encuentra estable. También se calcula que más de 100 mascotas quedaron atrapadas en el fuego.

El fuego fue categorizado en nivel 4 –de 5 niveles- por la rápida y descontrolada propagación del mismo. Algunos postes de andamio cedieron, aumentando el peligro, por lo que las autoridades chinas decidieron cerrar varias calles aledañas, una autopista cercana y desviar autobuses para poder avanzar de manera más eficaz con las tareas de emergencia, el incendio provocó un humo espeso que puede verse desde varios kilómetros de distancia. A eso de las 18:00 -horario de China- el incendio fue declarado de nivel 5.

Desde el observatorio de la ciudad, mantenían desde este lunes la alerta roja por riesgo extremadamente alto para fuegos forestales o urbanos. Eso basado en varios factores como a humedad y la sequedad vegetal. El fuego ha impactado también en otras instalaciones como la Escuela Pública Bautista de Tai Po.

El complejo Wang Fuk, donde se está desarrollando el incendio era hogar de por lo menos 4600 personas y contaba con 8 torres de 31 pisos y 2mil departamentos. Este fue construido en 1980 aproximadamente para un plan de desarrollo de “nuevas ciudades”, además de que se halla inmerso en un proceso de renovación por 42 millones de dólares, una propuesta que generó descontento entre los residentes el año pasado.

No es la primera vez que las andamios de bambú protagonizan un incendio en China, anteriormente, se dio un incendio en la Torre Chinachem que dejo a 4 personas en el hospital. Estos andamios son muy usados en China por su bajo costo y fácil trabajo. El gobierno chino dijo que a principios de 2026 empezaría a eliminarlos de las construcciones para garantizar más seguridad.