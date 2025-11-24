Chaco: un niño murió atropellado cuando una vecina sacaba su auto del garaje

Un grave hecho ocurrió en Fontana durante el fin de semana. El viernes por la tarde, Isac Tobías Arizaga, de 6 años, murió tras ser embestido por un automóvil cuando circulaba en su bicicleta frente a su domicilio en el barrio 506 Viviendas. Dos días después, familiares del niño intentaron incendiar la casa de la conductora involucrada en el siniestro.

El episodio inicial ocurrió alrededor de las 18:00 del 21 de noviembre, cuando una vecina de la cuadra sacaba su vehículo marcha atrás desde el garaje. Según el testimonio de la madre del pequeño, G. N., de 18 años, el menor jugaba en la vereda cuando fue impactado por el auto.

El niño fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta el Hospital Pediátrico “Avelino Castelán”, donde ingresó sin signos vitales. La médica de guardia confirmó el fallecimiento y dio intervención al médico policial. La Sala 911, la Dirección General de Seguridad Metropolitana, Criminalística y la Comisaría Primera de Fontana fueron notificadas del hecho.

La conductora fue demorada, notificada en una causa por supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito y horas más tarde recuperó la libertad por disposición fiscal.

Intento de incendio y una detención

La tensión en el barrio escaló el domingo por la mañana. De acuerdo al informe policial, alrededor de las 09:20, una camioneta Toyota Hilux con varios ocupantes se detuvo frente al domicilio de la mujer que conducía el vehículo involucrado en el siniestro. Testigos indicaron que hombres y mujeres descendieron y provocaron un foco ígneo en la vivienda.

Personal policial que recorría la zona llegó de inmediato y, junto con vecinos, logró sofocar el fuego antes de que las llamas avanzaran. Durante el operativo, un sargento primero inhaló monóxido de carbono y debió ser asistido en el hospital, aunque luego fue dado de alta. Efectivos de Bomberos arribaron para realizar las pericias correspondientes. Se constataron daños materiales y se labró el acta de intervención.

Tras recabar testimonios, la Policía identificó a una de las presuntas involucradas: una mujer de 50 años, abuela materna del menor. Fue detenida y permanece alojada a la espera de declaración por supuesta participación en el intento de incendio.

Los propietarios del inmueble incendiado no se presentaron en el lugar ni intentaron recuperar la vivienda, mientras que Criminalística realizó el relevamiento de cámaras de la zona y la Fiscalía dispuso medidas investigativas adicionales.