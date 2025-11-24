Corrientes y un turismo récord: cuáles fueron las ciudades más visitadas el fin de semana largo

La provincia de Corrientes cerró el fin de semana largo de noviembre con un alto nivel de actividad turística, alcanzando un 85% de ocupación hotelera promedio. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), este pico fue resultado de la coincidencia de grandes eventos y el atractivo sostenido de los destinos naturales.

Capital colapsada y picos en el interior

El factor determinante para el índice provincial fue el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, que se realizó entre el 22 y el 24 de noviembre.

Ciudad de Corrientes: la Capital y sus alrededores alcanzaron el 100% de ocupación debido a la masiva convocatoria del Encuentro Plurinacional.

Mercedes y Pellegrini: Mercedes también registró el 100% de ocupación , mientras que Colonia Carlos Pellegrini, principal puerta de acceso a los Esteros, llegó al 95% .

Ituzaingó: la localidad ribereña se ubicó en el 80% de ocupación, traccionada por el 26° Torneo de Pesca del Surubí, uno de los encuentros deportivos más convocantes de la región.

Iberá, sello de conservación y demanda sostenida

Los Esteros del Iberá, emblema de la provincia y destino de conservación, superaron el 80% de ocupación, con demanda destacada en los portales de Cambyretá, Mburucuyá y San Nicolás.

Los visitantes que llegaron al Iberá disfrutaron de las actividades distintivas del destino: avistaje de fauna (carpinchos, ciervos de los pantanos, osos hormigueros), navegaciones nocturnas y diurnas, y circuitos de naturaleza.

Contexto nacional del Feriado

Los datos de Corrientes se inscriben en una tendencia positiva a nivel nacional. La CAME reportó que, a nivel país, se movilizaron 1.694.000 turistas por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, lo que representa un aumento del 21% respecto al mismo feriado de 2024.