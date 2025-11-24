Misión a la India: Corrientes busca ser "punta de lanza" en la exportación de carne de búfalo

El ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, evaluó la reciente misión comercial a la India encabezada por el gobernador Gustavo Valdés, calificando el viaje como "muy interesante" y con potencial para la provincia.

Anselmo destacó que se generaron numerosos contactos con empresas e inversores en Nueva Delhi y Mumbai. Estos grupos ya importan productos desde Argentina, principalmente madera (en rollo y cerrada), y derivados de la resina de pino, pero también manifestaron interés en productos alimenticios y en inversiones en infraestructura.

Carne de búfalo: una oportunidad de apertura

El ministro hizo hincapié en la "mucha recepción" que tuvo la propuesta de complementar la cría y producción de carne de búfalo correntina.

Anselmo explicó que Corrientes está impulsando una apertura de mercado que podría convertir a la provincia en "punta de lanza" para la exportación de este producto en el país.

En declaraciones a radio La Red de Corrientes, el funcionario aclaró que Argentina actualmente no exporta carne de búfalo por la falta de volumen. Sin embargo, dado el crecimiento constante del rodeo en la provincia, "estarían dadas las condiciones" para iniciar el proceso.

"Hay que pensar en la habilitación de frigoríficos exportadores, son procesos que no son de un día para el otro," señaló Anselmo, indicando que el objetivo requiere una inversión y planificación a mediano plazo.

Foco en forestoindustria y otros Alimentos

Según el ministro, la India es hoy uno de los países más poblado del mundo y una de las economías de mayor crecimiento, con una clase media que se expande significativamente, generando oportunidades para los productos correntinos.

En cuanto a la forestoindustria, el ministro resaltó el interés de una importante asociación de madereros en Guyarat, que ya se abastece de madera de Argentina y Uruguay y busca ampliar sus contratos.

Además, de la carne de búfalo, la comitiva recibió consultas por la producción de arroz y por toda la citricultura (limón, naranjas).

El trabajo posterior a la misión, según Anselmo, será articular los contactos generados con los productores y empresarios de Corrientes para concretar oportunidades de comercio e inversión.