Corrientes busca negocios en India: Valdés inició una agenda para atraer inversiones en forestoindustria y turismo

El gobernador dio inicio a una nutrida misión oficial en Nueva Delhi para ampliar mercados para la forestoindustria, la ganadería y el turismo provincial. El objetivo de la gira.

Gustavo Valdés en la India
Gustavo Valdés realiza su último viaje como gobernador. | Prensa Gobernación.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, comenzó su agenda oficial en la India con una reunión en la Embajada Argentina en Nueva Delhi, donde fue recibido por el embajador Mariano Caucino y representantes de distintas cámaras de comercio locales.

La misión apunta a fortalecer los vínculos económicos bilaterales y a posicionar a Corrientes en el dinámico mercado indio, que cuenta con más de 1.500 millones de habitantes y representa una oportunidad clave para las exportaciones.

Ejes estratégicos para la inserción global

Durante el encuentro en la sede diplomática, se abordaron tres ejes considerados estratégicos para la provincia y que buscan una mayor inserción global:

  1. Forestoindustria: aprovechar la consolidada producción de madera de la provincia.

  2. Ganadería: impulsar las exportaciones de carne correntina.

  3. Promoción Turística: posicionar a Corrientes como un destino ecoturístico en crecimiento.

Valdés subrayó que la gira tiene una doble finalidad: “abrir mercados para que la provincia profundice su inserción global a la vez que atraiga inversiones y genere más trabajo, más desarrollo, más futuro”.

La delegación correntina continuará en los próximos días con reuniones institucionales y empresariales destinadas a sellar lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades de cooperación con el gigante asiático.

