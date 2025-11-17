El hermano del gobernador Zdero atropelló y mató a un hombre: la Justicia investiga las circunstancias

Un fatal siniestro ocurrido en la madrugada del sábado en Quitilipi derivó en un caso de fuerte impacto político y judicial en Chaco, luego de confirmarse que el conductor involucrado era Horacio “Chuleta” Zdero, hermano del gobernador Leandro Zdero. La víctima, un vecino de la zona conocido como “Pinta”, murió en el acto tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger blanca.

El episodio, que había sido manejado con reserva durante el fin de semana y no fue informado ni por la Policía del Chaco ni por su jefe, Fernando Romero, quien suele comunicar cada accidente fatal en la provincia, se hizo público este lunes luego de que algunos medios locales difundieran el hecho y el mandatario provincial se pronunciara en redes sociales.

Zdero pidió una investigación “sin privilegios ni distinciones”. Según las autoridades el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó 0,0 g/l, y la causa quedó en manos del fiscal Marcelo Soto, quien ya imputó “homicidio culposo en accidente de tránsito”.

El hecho: una madrugada trágica en el acceso Juan Domingo Perón

Según los primeros informes policiales, el siniestro se produjo cerca de las 5 de la mañana del sábado sobre el acceso Juan Domingo Perón, cuando la camioneta conducida por Horacio Zdero impactó contra un hombre que caminaba en la zona. La víctima, un trabajador ladrillero de aproximadamente 40 años, murió de manera inmediata por las graves lesiones recibidas.

Fuentes médicas precisaron que presentaba un traumatismo encefalocraneano severo, por lo que fue imposible reanimarlo. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar con precisión la mecánica del impacto.

En las inmediaciones del lugar, según declararon vecinos y medios locales, funciona un boliche que podría aportar imágenes y testimonios clave para reconstruir los últimos minutos previos al choque.

El mensaje del gobernador

Al conocerse los detalles, el gobernador Leandro Zdero publicó un mensaje en X que buscó fijar una postura institucional: “Acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor, sin distinción alguna.”

La declaración se interpretó como un intento de despejar cualquier sospecha de trato preferencial, especialmente en un contexto donde la relación entre política y justicia está bajo escrutinio público, en particular por el desarrollo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El mensaje llegó horas después de la reunión que el mandatario mantuvo en la Casa Rosada con Diego Santilli y Manuel Adorni, donde también se abordaron cuestiones institucionales y económicas de la provincia.

El fiscal Marcelo Soto, quien tomó intervención inmediata, notificó a Horacio Zdero de la imputación por “supuesto accidente de tránsito fatal”. Con los primeros datos reunidos y sin indicios de fuga o intoxicación, el funcionario judicial dispuso que el imputado continúe en libertad mientras se completan las medidas de rigor.

La investigación buscará establecer si la víctima caminaba por la banquina, si invadió la calzada o si existió algún factor externo que haya contribuido al siniestro. También se esperan registros de cámaras de seguridad y peritajes accidentológicos que permitan reconstruir la velocidad del vehículo y la dinámica exacta del impacto.