Alerta en Corrientes por el impacto del Presupuesto 2026 en las escuelas técnicas: "No van a tener para comprar clavos"

La ministra de Educación de Corrientes, Práxedes López, advirtió sobre el "impacto muy grande" que tendrá el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 en la educación de la provincia, especialmente en los establecimientos de formación técnica.

López alertó que la ley, de ser aprobada, eliminaría casi el 82% de los fondos que llegan a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), destinados a las escuelas técnicas, agrotécnicas y los institutos superiores de formación docente.

El riesgo de no tener escuelas técnicas

Según la funcionaria, el recorte compromete la existencia misma de las escuelas técnicas. Corrientes cuenta con 142 escuelas inscritas en el registro del INET que, hasta ahora, garantizaba la asignación de presupuestos.

De aprobarse el Presupuesto en su versión actual, Práxedes López dijo que el financiamiento dejará de ser una asignación fija.

“No van a tener más insumos a las escuelas técnicas. No van a tener, por ejemplo, para comprar los clavos, para la práctica de alumnos, no van a tener para comprar un martillo, para comprar una tenaza. No digo las grandes maquinaria que también lo hacíamos”, ejemplificó la ministra sobre la gravedad del ajuste.

Además, recordó que con esos fondos la provincia estaba avanzando en la creación de sus primeros centros de simulaciones para la educación técnica.

El incentivo docente ya impactó en Corrientes

La ministra señaló que los recortes de la Nación ya se hicieron sentir en el sector docente de la provincia con la eliminación del 12% del incentivo docente.

López recordó que planteó esta preocupación en el último Consejo Federal de Educación: “Ustedes saben que todas las jurisdicciones van a tener impacto en la educación”.

En el caso de Corrientes, la provincia debió absorber ese 12% del incentivo, que fue destinado directamente a sueldo en lugar de a equipamiento o a los institutos de formación. “Ese 12% es mucho dinero, en 30.000 docentes, imagínense el 12% es mucho dinero, así que la verdad que eso ya fue en su primer un impacto muy grande”, concluyó en declaraciones a radio Continental Corrientes.