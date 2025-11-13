Desregulación de cuotas de colegios privados: cómo impacta en Corrientes

La decisión del Gobierno Nacional de liberar los precios de las cuotas en los colegios privados generó un intenso debate a nivel nacional. En Corrientes, sin embargo, la Asociación de Colegios Privados aseguró que la medida “no cambia demasiado” la dinámica local y destacó la madurez y prudencia del sector.

El presidente de la Asociación de Colegios Privados de Corrientes, Maximiliano Kugler, evaluó la medida, señalando que representa una “buena noticia en términos de autonomía”, especialmente para las instituciones que no cuentan con subvención estatal. No obstante, advirtió que esto también implica una “gran responsabilidad” para quienes gestionan estas instituciones.

Prudencia y coherencia en los aumentos

Kugler remarcó que la Cámara, que agrupa a 16 colegios en la provincia, trabaja con “mucha coherencia y prudencia” respecto a los incrementos.

“No tiene que asustar a nadie. No se trata de aumentar de forma irracional. Los tutores son quienes van a convalidar o no esos aumentos,” afirmó Kugler.

A pesar de que la normativa nacional elimina los topes, los colegios correntinos ya habían realizado las comunicaciones formales a las familias bajo la reglamentación anterior. Por ello, los aumentos previstos para el ciclo 2025 se mantienen moderados, oscilando entre el 8% y el 12%, dependiendo de la estructura de costos de cada institución.

El referente del sector subrayó el doble compromiso de las instituciones: “Cuidamos a las familias y al docente, que es nuestro principal recurso humano. En Corrientes no hay abusos: todos pensamos en un colegio a largo plazo, no en un beneficio cortoplacista”.

Expectativas económicas y estabilidad de matrícula

Consultado sobre el futuro económico, Kugler manifestó expectativas moderadas, ligadas al control de la inflación. “Si la inflación tiende a cero, las matrículas quedarán estables. Nadie quiere subir las cuotas: detesto hacerlo, porque genera inestabilidad. Pero hay que mantener el servicio que brindamos”, explicó en declaraciones al streaming de El Litoral.

Finalmente, destacó la fidelidad de los padres con la oferta educativa privada, asegurando que los colegios asociados mantienen un nivel de inscripción estable y que las vacantes para el ciclo lectivo 2026 “ya están prácticamente cubiertas”.

“Los padres son inversores en el futuro de sus hijos. Y eso exige coherencia entre lo que cobramos y el servicio que damos”, concluyó Kugler.