El reciente ejercicio multinacional UNITAS LXVI, que reunió a 26 naciones, contó con una destacada presencia correntina. A bordo del destructor ARA “La Argentina” (DELA) se encontraba la Capitán de Corbeta Médica Dayanna Belén Torres, quien se desempeñó como Jefe de Sanidad de la unidad.

La Capitán Torres es oriunda de Mantilla, una pequeña localidad del Departamento San Roque ubicada a 156 kilómetros de la ciudad de Corrientes, un origen que recuerda con emoción. “Tanto a mí como a mis hermanas, nos dieron todo para que podamos estudiar con lo difícil que eso es para una familia del interior”, rememoró, destacando el esfuerzo de su madre docente y su padre comerciante.

Odontóloga, médica y oficial naval

El recorrido profesional de Dayanna Torres está marcado por la perseverancia y el sacrificio. Tras finalizar el secundario con el mejor promedio en el colegio “San Diego”, se recibió de odontóloga en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en 2009.

Su vocación por seguir formándose la llevó a Buenos Aires, donde conoció la posibilidad de ingresar al Cuerpo Profesional de la Armada Argentina. En 2013 ingresó a la Escuela Naval Militar y egresó como Teniente de Fragata.

Dentro de la Fuerza, su desarrollo fue constante. Participó como odontóloga en la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2017/2018 y, más tarde, se recibió de médica en la Fundación Barceló, una etapa signada por el esfuerzo de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Después de 12 años de servicio, resumió su vínculo con la Institución: “La Armada Argentina es parte de mí”.

Asistencia sanitaria en alta mar

A comienzos de este año, la Capitán Torres fue designada Jefe de Sanidad para el ejercicio UNITAS LXVI. Pese a tener que alejarse de su familia, sintió el compromiso de cumplir con la misión en el destructor ARA “La Argentina”.

Durante las maniobras operativas del ejercicio, la oficial correntina protagonizó un acto de cooperación crucial: brindó apoyo sanitario a la fragata española “Canarias”. Acudió a bordo del buque español en un vuelo del helicóptero AS 555 SN Fennec para atender a una tripulante que padecía una supuración de oídos con fiebre y cefalea.

“Fue un valioso trabajo de intercambio y cooperación sanitaria entre ambas unidades”, expresó la Capitán Torres, destacando el espíritu de interoperabilidad del ejercicio.

También realizó atenciones médicas en el buque peruano BAP “Aguirre”. “La Armada Argentina brinda oportunidades únicas como esta. Durante el ejercicio pude representar al país desde mi lugar y lo hice con orgullo”, enfatizó. Actualmente, la Capitán Torres se desempeña en el Hospital Naval Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo en Buenos Aires.