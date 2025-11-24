Concurso de Pesca en Ituzaingó: Julia Astorga ganó la pieza mayor con un surubí de 102 centímetros

La localidad correntina de Ituzaingó cerró el calendario provincial de torneos de pesca deportiva con la 26° edición del Concurso “Integración” del Surubí, que distribuyó más de $150 millones en premios.

La competencia tuvo un desenlace histórico: la ituzaingueña Julia Astorga se consagró ganadora al obtener la pieza mayor, un surubí de 102 centímetros. Astorga formó parte de la barra pesquera Sapucay Surubí, junto a las misioneras Andrea Humeniuk y Carla Velázquez, y el guía Fernando Pereyra.

El logro femenino y el factor río

La campeona compartió su emoción tras la victoria, destacando el trabajo en equipo y la paciencia. "Fue increíble y emocionante, la primera vez que participamos en una barra pesquera. Tuvimos fe desde el principio", sostuvo Astorga. La pescadora animó a otras mujeres a sumarse a la competencia:

“Animamos a otras mujeres a participar en la pesca y demostrar que pueden lograr lo mismo que los hombres. Aprendimos mucho sobre la paciencia y el trabajo interno durante las largas horas en el agua”, concluyó.

El presidente de la Comisión Organizadora, Víctor Báez Núñez, resaltó la satisfacción por el hecho de que dos equipos de mujeres se hayan llevado el primer y segundo puesto, un hecho inédito que marca el crecimiento de la participación femenina en el concurso.

Báez Núñez admitió que la jornada no tuvo una pesca abundante debido a la bajante del río, que afectó el pique, pero aun así se lograron capturar más de 26 piezas.

Ganadores y cena de premiación

La tradicional cena de camaradería se realizó el domingo 23 de noviembre en el multiespacio San Juan Bautista, donde se entregaron los premios y se realizó un sorteo especial en el marco de la campaña "Río Limpio", que busca generar conciencia ambiental.

Autoridades provinciales, incluyendo a la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, y el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, participaron de la entrega de premios. La mesa principal fue encabezada por el intendente de Ituzaingó y gobernador electo, Juan Pablo Valdés.

Podio pieza mayor

Equipo 106 (Sapucay Surubí): Surubí de 102 centímetros. Integrantes: Julia Astorga, Carla Velázquez y Andrea Humeniuk. (Ituzaingó, Corrientes – Misiones). Equipo 130: Pieza de 93 centímetros. (Oberá, Misiones). Equipo 172: 90 centímetros. (Ituzaingó, Corrientes).

Podio por equipos