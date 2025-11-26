Bomberos de Santa Ana controlaron un incendio que avanzaba hacia el monte nativo

Bomberos de la Policía de Misiones controlaron con un rápido despliegue un incendio de malezas en las inmediaciones de las Reducciones Jesuíticas de Santa Ana.

Incendio

El Ministerio de Gobierno informó que “el fuego amenazaba con propagarse hacia el monte nativo”.

“No se registraron lesionados ni daños en viviendas”, precisó un comunicado oficial.

“El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas (del martes), cuando la División Bomberos de Santa Ana fue alertada sobre un foco ígneo declarado en una amplia zona de vegetación. Al llegar, los efectivos constataron que las llamas se desplazaban impulsadas por el viento, avanzando directamente hacia un sector de monte nativo”, detalló el documento oficial.

Operativo

“La guardia completa activó un operativo de ataque inicial en modalidad infante, utilizando mochilas forestales y herramientas de zapa. El trabajo coordinado permitió contener y sofocar el incendio después de aproximadamente una hora, evitando daños mayores”, precisó el texto oficial.

Las llamas afectaron cerca de cinco hectáreas de maleza. Los trabajos continúan preventivamente para asegurar la zona y eliminar totalmente los puntos calientes.