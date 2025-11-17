Misiones: el asueto provincial en honor a Andresito Guacurarí se traslada al 1° de diciembre

El Poder Ejecutivo de Misiones resolvió el traslado del asueto por el natalicio del Comandante General Andrés Guacurarí y Artigas para el 1 de diciembre de 2025, informó el Gobierno provincial.

Lo hizo mediante el Decreto N.º 2329 dictado conforme a lo establecido en las leyes que instituyen la fecha como Fiesta Cívica Provincial y en especial por el reconocimiento de los historiadores a esta figura histórica y por “el protagonismo que tuvo la población indígena de las antiguas Misiones, en la gran revolución emancipadora sudamericana; siendo el prócer misionero uno de los mejores exponentes en dicho sentido”.

La normativa invita al Poder Judicial y Legislativo, Tribunal de Cuentas, entes autárquicos y descentralizados, instituciones bancarias y organismos nacionales con asiento en la provincia de Misiones a adherirse al asueto decretado.

Quién fue Andresito

Andrés Guacurarí, conocido como Andresito, nació el 30 de noviembre de 1778 en Santo Tomé o San Borja bajo la tutela del general José de Artigas, quien lo formó militarmente.

Logró el grado de capitán de Blandengues y en 1815 asumió el gobierno de Misiones. Se destacó en campañas militares como la recuperación de Candelaria y otros pueblos de la ocupación paraguaya.

Su administración como teniente gobernador fue reconocida por su equilibrio y corrección en el ejercicio del mando.

En 1819, durante una incursión en las Misiones Orientales, fue capturado por fuerzas enemigas, trasladado como prisionero a Río de Janeiro y desapareció de los registros históricos en 1821.

Hoy su figura histórica es reconocida como el máximo prócer y héroe de la provincia de Misiones.

Fuente: Gobierno de Misiones.