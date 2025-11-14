La Universidad Nacional de Misiones entregó el título de Doctor Honoris Causa a León Gieco

La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) entregó el título de Doctor Honoris Causa, con mención especial al mérito social y cultural, al músico, compositor y militante social Raúl Alberto Antonio “León” Gieco, en reconocimiento a su destacada contribución a la cultura popular y su compromiso con las causas sociales.

León Gieco grabó una versión de “Solo le pido a Dios” en guaraní

León Gieco, Doctor Honoris Causa

La distinción, aprobada por el Consejo Superior de la UNaM, representa el máximo reconocimiento que otorga la institución, reservado a personalidades con méritos y contribuciones excepcionales en los campos de la ciencia, las artes, la literatura o el servicio social, informó el Gobierno de Misiones.

“La iniciativa fue impulsada por el ministro de Cultura, José Martín Schuap, quien propuso la distinción al Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Humanidades, destacando el enorme aporte de Gieco a la cultura nacional y su permanente compromiso social”, indica un comunicado oficial.

“Todos mis recuerdos son musicales”

“Quiero dedicar este reconocimiento a mi maestra y profesora de música, que fueron la misma persona durante mi primaria y secundaria. Vengo de un pueblo chico, y ellos me enseñaron todo lo que hoy soy”, señaló Gieco.

Y luego contó: “Todos mis recuerdos son musicales. Mi papá me regaló un pequeño acordeón verde, y mientras él ordeñaba, cantaba coplas. Me hacía poner un vaso de vidrio en el suelo y jugaba a llenarlo con la leche mientras cantaba canciones. Así aprendí que la música estaba en todo”.

“En mis inicios yo solo quería grabar un disco, formar una banda, trabajar un poco y volver a mi pueblo a poner una verdulería, un bar o algo que me ayude a sobrevivir. Pero la vida tenía otros planes”, recordó el músico.

“Como aquella profesora que me marcó y me dijo al oído -A este muchacho lo tomaremos en cuenta- yo les agradezco a ustedes hoy por tenerme en cuenta. Gracias por este doctorado que me honra tanto”, concluyó.

De la ceremonia también participó el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua.

En el cierre del acto, el cantautor ofreció un repertorio que incluyó canciones como “La memoria”, “Solo le pido a Dios” en la versión de Mercedes Sosa, “El desembarco” y, para culminar, “Como la cigarra”.