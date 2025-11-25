Santilli se reunió con Passalacqua en Misiones: cuáles fueron los pedidos del gobernador

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este martes en Misiones con gobernador Hugo Passalacqua en el marco del diálogo Nación-Provincias en vista al Presupuesto 2026, las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y los planteos provinciales.

Santilli-Passalacqua

"Recibí la grata visita del ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta sobre temas centrales para el desarrollo de Misiones", contó Passalacqua.

"En particular, planteamos la necesidad de que se nos agilice la aprobación para el financiamiento de CAF para la línea de 132 kV San Isidro – Alem – Oberá; la inclusión en el Presupuesto 2026 de los aportes y remanentes del Tesoro Nacional; la reactivación de los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación, priorizando rutas, escuelas y viviendas", agregó en una extensa publicación de la red social "X".

Además señaló entre los pedidos planteados al funcionario nacional "el pago de la deuda de ANSES con nuestra caja previsional no transferida, que se acumula desde 2017 y genera un problema a nuestras cuentas públicas; y la deuda de Nación con la Provincia derivada del consenso fiscal".

Cristina Kirchner envió un audio al Encuentro de Mujeres y atacó el modelo de Milei: “Vivimos la libertad para la desesperación”

Otros temas

También "abordamos temas vinculados al agro y la producción, junto a los pedidos ya detallados por los gobernadores del Norte Grande en nuestra última asamblea", precisó Passalacqua.

"Agradezco al ministro por su visita. Creemos en el diálogo como camino para trabajar juntos por el bienestar de los misioneros y el país", concluyó en su mensaje.

Pullaro: “El desarrollo necesita un Estado más activo”

Presupuesto 2026

El Ministerio del Interior informó que "durante el encuentro —que tuvo lugar este mediodía en la residencia del Gobierno provincial— Santilli y Passalacqua se mostraron de acuerdo en establecer una agenda de trabajo común orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia, y a lo largo y ancho del país".

"También, dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa el Presidente Javier Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso acompañe la Ley de Presupuesto 2026", cerró en un comunicado.