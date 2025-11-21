Pullaro: “El desarrollo necesita un Estado más activo”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que “el desarrollo necesita un Estado más activo” y respaldó los debates sobre las reformas laboral e impositiva.

El rol del Estado

El mandatario sostuvo que gobernar significa “generar empleo, generar trabajo, generar crecimiento económico”, y que para ello “tiene que estar el mercado, pero también tiene que estar el Estado pudiendo acompañar con políticas públicas”.

“Las políticas públicas del Gobierno Provincial tienen que ver con una inversión permanente en el entramado productivo, que nos permita una mejor infraestructura y mejores niveles de competitividad”, agregó al participar de la conferencia “Una Argentina productiva posible”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Conicet.

“El acompañamiento al sistema educativo, para que desde la ciencia y la tecnología se pueda generar valor agregado, hace que nuestro sistema productivo sea más competitivo”, subrayó.

Debates

“Creo que hay debates que hay que dar en Argentina. Se viene un debate de modernización laboral que pretende integrar a una gran parte de las personas que están fuera del mercado”. afirmó Pullaro al tiempo que consideró que esa discusión “no puede hacerse sobre el costo que tiene una empresa o una industria” y que su gobierno tiene una “mirada pyme” sobre este punto, y que se deben considerar “las diferencias productivas y de costos de cada región”.

“Tenemos que discutir cuáles son los impuestos que tenemos que bajar y en función de qué variables lo hacemos. Hoy no tenemos un conflicto social no sólo por la estabilidad macroeconómica, sino porque nosotros estamos volcando muchos más recursos en educación, transporte, políticas alimentarias, seguridad pública y sanitarias”, aseveró al referirse a la reforma impositiva.

“El sector privado se ha adaptado a las diferentes políticas macroeconómicas. Es hora de que el Estado pueda acompañar con estabilidad a largo plazo, con reglas claras que nos permitan producir mejor. Argentina sí tiene una oportunidad y va a estar mejor, pero necesita buenos gobiernos y estabilidad a largo plazo”, concluyó Pullaro.

Fuente: Gobierno de Santa Fe.