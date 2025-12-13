Evelyn Karsten: “Gustavo Valdés tiene un ensañamiento personal conmigo”

La remoción de Evelyn Karsten de su cargo como secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados de Corrientes, ocurrida durante una sesión preparatoria, sigue generando controversia. En una extensa entrevista, la ex candidata a vicegobernadora por La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones aseguró que su desplazamiento fue producto de un “ensañamiento personal” del ex gobernador y actual senador, Gustavo Valdés.

“Esto es un desastre”, dirá al recibir a Perfil NEA mientras manda un audio de WhatsApp para la edición de un video que luego verá la luz en las redes sociales en el que cuestionará la sesión especial que realizó la Cámara Baja el jueves, donde ratificó las medidas tomadas el 9 de diciembre.

Durante la charla, sostiene que llegará hasta las últimas consecuencias para lograr la reposición en el cargo, porque “realmente es un avasallamiento muy grave que no tiene que ver conmigo ni con Carlos Cipolini (pro secretario también removido), sino que tiene que ver con la institución”.

Además, cuestiona la falta de acompañamiento público por parte de los dirigentes locales de La Libertad Avanza, aunque valora “el apoyo de un sector del Gobierno, que es “muy fuerte”.



- Habla de un pase de factura del ex gobernador Gustavo Valdés, ¿a qué se atribuye esa acusación?

- Yo creo que tiene una cuestión personal que hizo que se vuelva una cuestión institucional. Tiene un ensañamiento personal conmigo y como no quería que yo esté el día de la asamblea, que como secretaria me tocaba estar en el estrado, entonces activó este mecanismo de remoción que no existe en el reglamento.

Existe un mecanismo de remoción, pero no es el que llevaron a cabo porque no lo podían hacer en la sesión preparatoria, en primer lugar. En segundo lugar, porque tendrían que haber tenido una causa para removerme.

En tercer lugar, porque los diputados que estaban jurando, todavía no estaban en funciones como para tomar decisiones de esta naturaleza. Y aparte porque terminamos teniendo 31 diputados en lugar de 30, o sea, fue un cúmulo de errores, por decirlo de alguna manera, forzados por el capricho de Gustavo Valdés.

- Dice que por parte de Gustavo Valdés hay un ensañamiento. ¿Este ensañamiento se da a partir de su candidatura a vicegobernadora por La Libertad Avanza o ya venían con algunas rispideces?

- Había unas rispideces anteriores con el tema que lo tuvo a maltraer que no lo quiero usar (NdR: se refiere al caso de la desaparición de Loan Peña), a raíz de algunos posteos míos ya había como molestias de su parte. A partir de la candidatura, realmente todo empeoró.

Muchos me dicen: “Pero vos te expusiste políticamente y sos de la Libertad Avanza” Para empezar, no soy de La Libertad Avanza, fui en una alianza con La Libertad Avanza.

Yo entré a la Cámara por un acuerdo del Partido Nuevo en su momento. También fui, si se quiere, opositora a Ricardo Colombi y, sin embargo, nunca hubo un problema. Nunca hubo un problema por afiliación política porque no lo exige el reglamento como condición, digamos, ser o no ser de tal o cual partido. No, no es un condicionamiento.

Y, por otro lado, otra gente que dice: "pero cuántos años quiere quedarse en el cargo". No, no es cuántos años. Es como un juez, se nombra con acuerdo y se mantiene mientras dura su buena conducta. Eso es lo que dice el reglamento, no es que pretendo o no pretendo. Es mi derecho porque así me eligieron.

- Su desplazamiento se hizo en esa sesión preparatoria, ¿Cree que lo hicieron para dejarla expuesta?

- No. Creo que en cualquier sesión hubiese tenido que estar yo, porque soy yo la secretaria, no hay manera de que no estuviera presente, salvo que me enferme o por algún motivo y por mis propios medios falte.

- Solo Pedro Cassani, Ricardo "Caíto" Leconte y Gustavo Canteros se abstuvieron, el resto votó a favor de su desplazamiento. ¿Hubo un acuerdo de la oposición y el oficialismo?

- Sin dudas, hubo un acuerdo. Están negociando algunas cuestiones que yo no sé cuáles, pero evidentemente el hecho de que en la mesa directiva esté un integrante del PJ como (César) Lezcano (NdR: fue elegido vicepresidente segundo de la Cámara) quiere decir que hubo un arreglo entre ellos y es ese el motivo por el que votaron todos.

- ¿Cuáles son las medidas que va a tomar a partir de ahora?



- Nosotros presentamos una medida judicial, una acción judicial. Obviamente, esperamos que ante tantas irregularidades se dé la reposición en el cargo y que traten la cuestión a través de una medida cautelar y una acción de nulidad, porque consideramos que todo lo que se hizo es nulo de nulidad absoluta.

- Los tiempos de la justicia son complicados.

- Creo que lo van a resolver, no sé si antes de la feria. No obstante eso, no importa el tiempo que lleve, lo importante es que no se deje como precedente, porque realmente es un avasallamiento institucional muy grave que no tiene que ver conmigo ni con Carlos Cipolini, sino que tiene que ver con la institución.

Es como que a un juez que se lo destituye por mal desempeño, se lo saque por decreto y no con un jury de enjuiciamiento, es como que un empleado de planta permanente se lo eche sin hacerle el sumario administrativo previo o es como que mañana el gobernador Juan Pablo Valdés, se juntan los dos tercios, no hay causal de mal desempeño, pero lo echan igual, porque el procedimiento reglamentario no lo siguen porque se les ocurre que como en el caso nuestro no había que seguirlo.

Fue un avasallamiento total y absoluto al punto tal que no solo se equivocaron en hacerlo en una sesión preparatoria, porque el reglamento no admite este tipo de cuestiones dentro de esa sesión, sino que además no había causa de remoción para nosotros dos, para los tres, porque en realidad fue a los tres, pero después lo repusieron a (Tamandaré) Ramírez Forte.

Polémica en Diputados de Corrientes: Evelyn Karsten judicializará su remoción y denuncia "ataque a la democracia"

Sesión especial: “Quisieron enmendar el error, pero volvieron a embarrarla”

El jueves los diputados realizaron una sesión especial para ratificar lo resuelto el martes 9 de diciembre, cuando por amplia mayoría puso fin al mandato de los secretarios. “Quisieron enmendar el error cometido en la sesión, lo cual dice que estamos en lo cierto”, sostiene Karsten.

“Evidentemente, si quisieron arreglarlo es porque ellos mismos están sabiendo que está mal lo que hicieron y que no correspondía, pero volvieron a embarrarla, porque la convocatoria a esa sesión especial lleva la firma del secretario que no es secretario”, en referencia a Fabricio Sartori, quien fue elegido para sucederlo.

Según la ex candidata a vicegobernadora, el hecho de que haya estado Sartori, “también invalida la sesión que se llevó a cabo, porque ellos intentaron ratificar mi desplazamiento y la designación posterior, entonces, para todo ese procedimiento debieron haber usado a algún otro funcionario que no estuviera cuestionado”.

Notificación de cesantía: “Acá se está cometiendo un delito”

Evelyn tiene sobre la mesa la notificación oficial de su cesantía que pone fin a su carrera en la legislatura después de 17 años. El documento, fechado el 9 de diciembre, lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, a lo que ella pone un reparo: “El 9 de diciembre él era intendente de la capital de Corrientes. Acá está con cometiendo un delito”.

Con la notificación en la mano, insistirá que “la situación es grave, porque todos estamos expuestos a que si se dejan este de lado las normativas más básicas de funcionamiento de un cuerpo en este caso o de un poder del Estado, como en este caso el poder legislativo, es tierra de nadie. No hay ninguna garantía para nadie”.

Críticas a La Libertad Avanza y el rol del Gobierno nacional

La ex secretaria tiene trayectoria política dentro del Partido Nuevo (PANU) y fue candidata a vicegobernadora por La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones. Sin embargo, lo que llama la atención es que no hubo un comunicado oficial por parte de la fuerza del presidente Javier Milei. “Yo me hubiese manejado de otra manera”, sostiene Karsten.

- Fue parte de la Libertad Avanza y no hubo declaraciones públicas de Lisandro Almirón ni de Virginia Gallardo sobre lo que le pasó. ¿Por qué cree que te pasó eso?

- La verdad es que me lo han hecho llegar en forma personal. A mí también me hubiese gustado que hubiesen hecho algún comunicado en forma institucional.

No ocurrió, lamentablemente. Sí, la solidaridad a título personal y un montón de ayuda en algunas cuestiones que están pasando, pero yo lamento que no haya habido un comunicado oficial.

- ¿Y no preguntó por qué? A Lisandro Almirón, por ejemplo.

- Sí, pero prefiero guardarme la respuesta, pero sí se lo cuestioné.

- ¿Vislumbra que es por un acuerdo entre el Gobierno provincial y el Gobierno nacional?

- Siempre hubo un ejido entre el Gobierno provincial y con el Gobierno nacional, nunca se cortó. Creo que notsotros en la campaña fuimos víctimas en algún punto de eso. No obstante, si siento el apoyo de un sector del Gobierno Nacional muy fuerte, el acompañamiento es muy fuerte hacia mí y hacia lo que pasó.

Están viendo hasta dónde llega esto. Obviamente, están acompañando en todo lo que tiene que ver con el reclamo judicial.

- ¿Se siente sola?

- No. Estoy tranquila porque me están acompañando. Yo lo hubiese manejado de otra manera, pero no, de ninguna manera me siento sola.

El papel de Juan Pablo Valdés: “Esperemos que tome independencia de su hermano”

El día de su desplazamiento, el gobernador, Juan Pablo Valdés, asistió al recinto siguiendo la sesión. Sin embargo, Karsten dirá que él no tuvo injerencia en esa decisión que la alejó de la Cámara.

- Estuvo Juan Pablo Valdés ese día, ¿él también tuvo algo que ver o solamente se lo atribuye a su hermano Gustavo?

- Creo que Juan Pablo no tiene injerencia hasta ahora. Espero que tome independencia respecto a su hermano. Me parece que debería darse cuenta de que el gobernador es él, más allá de que hay una fuerte presencia de Gustavo Valdés.

El gobernador es Juan Pablo y las decisiones las debería tomar Juan Pablo. El doble comando nunca funcionó en esta provincia, lo sabemos perfectamente, nos ha llevado a intervenciones federales.

No funciona el doble comando en ningún lugar del mundo. Entonces no es sano para la democracia que esto sea así. Esperemos que tome independencia y que pueda hacer una gestión mucho mejor que la de Gustavo Valdés. Yo realmente le deseo éxitos en la gestión. Espero que le vaya bien porque si le va bien a él le va bien a todos los correntinos.