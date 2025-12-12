Lourdes Sánchez, de brillar con Tinelli a ser presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes

El nombramiento de Lourdes Sánchez como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes fue, sin dudas, la designación más resonante del Gabinete del gobernador Juan Pablo Valdés. La artista, conocida por su carrera en la televisión nacional, reemplazará a Beatriz Kunin.

El Gabinete de Juan Pablo Valdés: el perfil de los ministros, con Lourdes Sánchez como la gran sorpresa

Sánchez, quien se desempeñó como directora del renovado Teatro Juan de Vera desde septiembre de 2024, definió su nuevo cargo como un "desafío" que asumirá con "responsabilidad, orgullo y profundo amor por Corrientes".

El ascenso político y los desafíos de gestión

El ascenso de Lourdes Sánchez se da tras un breve pero intenso paso por el Teatro Vera. La dirigente asumió cuando el coliseo permanecía cerrado por refacciones y se encargó de la programación tras su inauguración en julio de este año, logrando nutrirlo con una cartelera de renombre nacional.

No obstante, su gestión en el Vera también recibió críticas de un sector de la comunidad artística local por la supuesta falta de accesibilidad de los artistas correntinos al coliseo.

El principal y más inmediato desafío que tendrá la nueva presidenta es la organización y desarrollo de la Fiesta Nacional del Chamamé, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia y declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Fiesta tiene previsto su inicio el próximo 16 de enero y se extenderá durante diez noches.

Juan Pablo Valdés juró como gobernador y prometió “seguir transformando” Corrientes con cinco ejes

De la televisión a la gestión cultural

Lourdes Sánchez emigró de Corrientes en 2008, dando sus primeros pasos en la televisión nacional como bailarina en los concursos de Marcelo Tinelli. Es pareja del productor Pablo "Chato" Prada, uno de los principales alfiles del conductor.

Sánchez, quien tuvo un hijo con Prada y se comprometió con él en el Corsódromo Nolo Alías en 2023 (sin concretar aún el matrimonio), adelantó que contará con la ayuda de "El Chato" Prada para la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé, sumando así la experiencia en grandes producciones a la gestión cultural provincial.